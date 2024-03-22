Lastiği patlayan minibüs devrildi, sürücü yaralandı

ÇANAKKALE'de, lastiği patlayıp devrilen minibüsün sürücüsü Cumali Sarıoğlu (29), yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Çanakkale-Ezine kara yolunda meydana geldi. Bir yemek firmasına ait olan Cumali Sarıoğlu'nun kullandığı 34 GJZ 77 plakalı minibüs, Ezine istikametine seyir halindeyken lastiği patladı ve yol kenarındaki bariyerlere çarpıp yan yattı. Yemekler yola savruldu. Araçta sıkışan sürücü Sarıoğlu, çevredekiler ve bölgeye sevk edilen ekipler tarafından çıkarıldı. Sağlıkçıların ilk müdahalesini yaptığı Sarıoğlu, ambulansla Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sarıoğlu'nun tedavisinin, yoğun bakım ünitesinde sürdüğü öğrenildi.