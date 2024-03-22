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        Lastiği patlayan minibüs devrildi, sürücü yaralandı

        ÇANAKKALE'de, lastiği patlayıp devrilen minibüsün sürücüsü Cumali Sarıoğlu (29), yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 15:43 Güncelleme: 22.03.2024 - 15:45
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        Lastiği patlayan minibüs devrildi, sürücü yaralandı
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        ÇANAKKALE'de, lastiği patlayıp devrilen minibüsün sürücüsü Cumali Sarıoğlu (29), yaralandı.

        Kaza, saat 11.00 sıralarında, Çanakkale-Ezine kara yolunda meydana geldi. Bir yemek firmasına ait olan Cumali Sarıoğlu'nun kullandığı 34 GJZ 77 plakalı minibüs, Ezine istikametine seyir halindeyken lastiği patladı ve yol kenarındaki bariyerlere çarpıp yan yattı. Yemekler yola savruldu. Araçta sıkışan sürücü Sarıoğlu, çevredekiler ve bölgeye sevk edilen ekipler tarafından çıkarıldı. Sağlıkçıların ilk müdahalesini yaptığı Sarıoğlu, ambulansla Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sarıoğlu'nun tedavisinin, yoğun bakım ünitesinde sürdüğü öğrenildi.

        Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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