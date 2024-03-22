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        Çanakkale'de devrilen minibüste sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        Çanakkale'de bir minibüsün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu araçta sıkışan sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 14:15 Güncelleme: 22.03.2024 - 14:15
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        Çanakkale'de devrilen minibüste sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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        Çanakkale'de bir minibüsün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu araçta sıkışan sürücü yaralandı.

        Çanakkale'den Ezine ilçesi yönüne seyreden ve yemek taşıyan Cumali Sarıoğlu (29) idaresindeki 34 GJZ 77 plakalı minibüs, Kepez beldesi yakınında kontrolden çıkarak devrildi.

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan sürücü Sarıoğlu, Çanakkale ve Kepez belediyelerinin itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Yaralı sürücü, olay yerindeki müdahalenin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Araçtan etrafa saçılan yemekler, Karayolları ekiplerince temizlendi. Minibüs ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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