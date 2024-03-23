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        Bülent Turan: Dünyanın en alçak eylemi sivillere yapılan eylemdir

        İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Rusya'da gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin, 2Rusya'da dün meydana gelen menfur saldırıda yüzlerce kişi öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 23:03 Güncelleme: 23.03.2024 - 23:05
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        Bülent Turan: Dünyanın en alçak eylemi sivillere yapılan eylemdir
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        İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Rusya'da gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin, 2Rusya'da dün meydana gelen menfur saldırıda yüzlerce kişi öldü. Dünyanın en alçak eylemi sivillere yapılan eylemdir. Terörün oraya yapılanı, buraya yapılanı olmaz. Sivil sivildir, insan insandır. Kim olursa olsun, o yüzden Rusya'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

        Bir dizi programa katılmak için Çanakkale’ye gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Karadenizliler Derneği'ni ziyaret etti. Daha sonra Lapseki'de düzenlenen mitinge katılan Turan, Rusya'da gerçekleşen silahlı saldırı için "Komşu ülkemiz Rusya'da dün meydana gelen menfur saldırıda yüzlerce kişi öldü. Dünyanın en alçak eylemi, sivillere yapılan eylemdir" ifadelerine yer verdi.

        'RUSYA'YA GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZİ İLETİYORUZ'

        Rusya’daki saldırıda yüzlerce sivilin hayatını kaybettiğini söyleyen Turan, "Hemen kuzeyimizde komşu ülkemiz Rusya'da dün meydana gelen menfur saldırıda yüzlerce kişi öldü. Dünyanın en alçak eylemi sivillere yapılan eylemdir. Terörün oraya yapılanı, buraya yapılanı olmaz. Sivil sivildir, insan insandır. Kim olursa olsun, o yüzden Rusya'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

        'SONUNUZ DA ONLAR GİBİ OLUR, NE OYUNUZ KALIR, NE HATIRINIZ KALIR'

        Son dönemlerde Yeniden Refah Partisi gündemi oluştuğunu söyleyen Turan, "Erbakan hocayı tanıyan, gençliğinde yanında olan, Altınoluk'taki yazlığına sayısız kez giden biri olarak söylüyorum. Yeniden Refah'ın son dönemde gündemde olmasının sebebi kendilerinden çok Sayın Erdoğan'ın safında olmalarındandır. Bu duruşu bozarlarsa, bu yanlışı yaparlarsa hem tarihe hem kendi isimlerine haksızlık yaparlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bilboardlarına kendi afişlerini asmışlar. Yani Ekrem İmamoğlu'nun desteğiyle CHP'nin desteğiyle kampanya yapmaya çalışıyorlar. Üç kuruşluk dünyada sakın ha bu yanlışı yapmayın; zaten CHP'nin yanında yer alacaksanız Saadet Partisi var. Yine böyle yapacaksınız. Sonunuz da onlar gibi olur. Ne oyunuz kalır, ne hatırınız kalır" diye konuştu.

        'ERDOĞAN'LA KAVGA EDEN BU ÜLKEDE ISLAH OLMADI, OLAMAZ'

        Yeniden Refah Partisi'nin yöneticilerinin, genel başkanın ve tüm tabanının durduğu yeri gözden geçirmesinde fayda gördüğünü söyleyen Turan, "Körle yatan şaşı kalkar. CHP'de yol yürürseniz, olacağınız yerin neresi olduğunu lütfen iyi tartın. Erdoğan'la kavga eden bu ülkede ıslah olmadı, olamaz. Çünkü bu toplumun, milletin özeti tam da Erdoğan diyor" ifadelerine yer verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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