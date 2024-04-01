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        22 yaşındaki Zeynep, Türkiye'nin en genç bağımsız belediye başkanı oldu

        ÇANAKKALE'de Kalkım beldesi için aday olup, seçimi kazanan Zeynep Çelik (22), Türkiye'nin en genç bağımsız belediye başkanı oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 17:15 Güncelleme: 01.04.2024 - 17:20
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        22 yaşındaki Zeynep, Türkiye'nin en genç bağımsız belediye başkanı oldu
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        ÇANAKKALE'de Kalkım beldesi için aday olup, seçimi kazanan Zeynep Çelik (22), Türkiye'nin en genç bağımsız belediye başkanı oldu.

        Çanakkale'de 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri tamamlandı. Kentte Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde bağımsız aday olan Zeynep Çelik, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazandı. Bu sonuçlara göre Çelik, Türkiye'nin en genç bağımsız belediye başkanı oldu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelik, "Hep birlikte çabalarımız ve dualarımız ile çıkmış olduğumuz bu hizmet yolunda desteklerinizi esirgemediğiniz için çok teşekkür ederim. Kalkım'a yakışır hizmeti getirmeyi, halkımıza değer vermeyi önümüzdeki 5 yılın her gününde kendime borç bilerek sizlere layık olacağım. Bu başarı hepimizin" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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