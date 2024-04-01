Çanakkale'de CHP'li Erkek başkan seçildi; 7 ilçeyi CHP, 3 ilçeyi AK Parti, 1 ilçeyi İYİ Parti kazandı

ÇANAKKALE'de 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, CHP'li Muharrem Erkek, Çanakkale Belediye Başkanı oldu. İlçe belediye başkanlıklarında CHP 7, AK Parti 3 ve İYİ Parti ise 1 belediye başkanlığı kazandı.

Çanakkale'de 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, CHP'li Muharrem Erkek, Çanakkale Belediye Başkanı seçildi. Ayvacık'ta CHP'li Mesut Bayram, Bayramiç'te CHP'li Hasan Cem Atılgan, Biga'da CHP'li Alper Şen, Bozcaada'da CHP'li Yahya Göztepe, Çan'da CHP'li Harun Arslan, Eceabat'ta CHP'li Saim Zileli, Ezine'de AK Parti'li Güray Yüksel, Gelibolu'da AK Parti'li Ali Kamil Soyuak, Lapseki'de İYİ Partili Atilla Öztürk, Gökçeada'da CHP'li Bülent Ecevit Atalay, Yenice'de AK Parti'li Veysel Acar seçimin galibi oldu.