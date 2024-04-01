Çanakkale'de CHP'li Erkek başkan seçildi; 7 ilçeyi CHP, 3 ilçeyi AK Parti, 1 ilçeyi İYİ Parti kazandı
ÇANAKKALE'de 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, CHP'li Muharrem Erkek, Çanakkale Belediye Başkanı oldu.
ÇANAKKALE'de 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, CHP'li Muharrem Erkek, Çanakkale Belediye Başkanı oldu. İlçe belediye başkanlıklarında CHP 7, AK Parti 3 ve İYİ Parti ise 1 belediye başkanlığı kazandı.
Çanakkale'de 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, CHP'li Muharrem Erkek, Çanakkale Belediye Başkanı seçildi. Ayvacık'ta CHP'li Mesut Bayram, Bayramiç'te CHP'li Hasan Cem Atılgan, Biga'da CHP'li Alper Şen, Bozcaada'da CHP'li Yahya Göztepe, Çan'da CHP'li Harun Arslan, Eceabat'ta CHP'li Saim Zileli, Ezine'de AK Parti'li Güray Yüksel, Gelibolu'da AK Parti'li Ali Kamil Soyuak, Lapseki'de İYİ Partili Atilla Öztürk, Gökçeada'da CHP'li Bülent Ecevit Atalay, Yenice'de AK Parti'li Veysel Acar seçimin galibi oldu.
MUHARREM ERKEK KİMDİR?
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuş, 1994 yılında Çanakkale Barosuna kayıtlı serbest avukat olarak çalışmaya başlamıştır. 2000-2002 yılları arasında Çanakkale Barosunun yönetim kurulunda görev almış, 2004-2014 yıllarında Çanakkale Belediyesi Meclis üyesi olarak görev yapmış ayrıca belediye başkanvekilliği görevini de üstlenmiştir. TBMM 25., 26. ve 27. dönem Çanakkale milletvekilidir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.
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