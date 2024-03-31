Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale milletvekilleri oylarını kullandı

        Çanakkale'de AK Parti, CHP ve İYİ Parti milletvekilleri, sandığa giderek oylarını kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 15:03 Güncelleme: 31.03.2024 - 15:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale milletvekilleri oylarını kullandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'de AK Parti, CHP ve İYİ Parti milletvekilleri, sandığa giderek oylarını kullandı.

        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, oyunu 1241 numaralı sandıkta kullanmak için Özlem Kayalı İlkokulu'na geldi.

        Gider, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Her seçimde olduğu gibi yine Çanakkale'ye yakışan bir seçim oluyor. Herkes neşeli bir şekilde sükunetle oyunu kullanıyor. Demokrasinin olmazsa olmazı seçimdir. İnsanlar, hükümete ve yerel yönetimlere karşı olan güven oylarını seçimlerde gösterirler. Ben bu seçimin sonucunun, ülkemiz ve Çanakkale için hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

        CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan ise oyunu eşi Nilden ve kızı Melis Güneşhan ile 18 Mart İlkokulu'ndaki 1131 numaralı sandıkta kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, seçimlerin Çanakkale ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

        İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz da Vali Fahrettin İlkokulu'ndaki 1093 numaralı sandıkta oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, Memleketimize, Çanakkale'mize hayırlı olsun İyilikler getirsin inşallah." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye sandık başında!
        Türkiye sandık başında!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı
        Yerel seçim sonuçları Haberturk.com'da
        Yerel seçim sonuçları Haberturk.com'da
        Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgasında 1 ölü 11 yaralı
        Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgasında 1 ölü 11 yaralı
        Ünlüler sandık başında
        Ünlüler sandık başında
        Astronot kostümüyle oy kullandı
        Astronot kostümüyle oy kullandı
        Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
        Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
        Sandık yemini ederek göreve başladılar
        Sandık yemini ederek göreve başladılar
        "20 yılımı yaktım"
        "20 yılımı yaktım"
        Yıldız isim 11'e dönüyor!
        Yıldız isim 11'e dönüyor!
        Binlerce İsrailliden, Netanyahu'ya istifa çağrısı
        Binlerce İsrailliden, Netanyahu'ya istifa çağrısı
        "Az taktik, çok koşu!"
        "Az taktik, çok koşu!"
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        Almanya'da çılgın Türk!
        Almanya'da çılgın Türk!
        Cinayetin sırrı 75 yıldır çözülemedi
        Cinayetin sırrı 75 yıldır çözülemedi
        'Gri boşanma' dalgası yayılıyor
        'Gri boşanma' dalgası yayılıyor
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Güzellik başa bela mı?!
        Güzellik başa bela mı?!
        Türkçe, Kosova'nın bir belediyesinde resmi dil oldu
        Türkçe, Kosova'nın bir belediyesinde resmi dil oldu
        İşte finans dünyasının en zenginleri
        İşte finans dünyasının en zenginleri

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de beyin kanaması operasyonu geçiren hasta, taşıma sedyesiyle oy...
        Çanakkale'de beyin kanaması operasyonu geçiren hasta, taşıma sedyesiyle oy...
        Çanakkale'de belediye başkan adayları oylarını kullandı
        Çanakkale'de belediye başkan adayları oylarını kullandı
        Çanakkale'de 3.5 büyüklüğünde deprem
        Çanakkale'de 3.5 büyüklüğünde deprem
        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan oyunu Lapseki'de kullandı
        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan oyunu Lapseki'de kullandı
        Türkiye sandık başında
        Türkiye sandık başında
        Ambulansla getirilip sedyede oyunu kullandı
        Ambulansla getirilip sedyede oyunu kullandı