Çanakkale milletvekilleri oylarını kullandı

Çanakkale'de AK Parti, CHP ve İYİ Parti milletvekilleri, sandığa giderek oylarını kullandı.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, oyunu 1241 numaralı sandıkta kullanmak için Özlem Kayalı İlkokulu'na geldi.

Gider, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Her seçimde olduğu gibi yine Çanakkale'ye yakışan bir seçim oluyor. Herkes neşeli bir şekilde sükunetle oyunu kullanıyor. Demokrasinin olmazsa olmazı seçimdir. İnsanlar, hükümete ve yerel yönetimlere karşı olan güven oylarını seçimlerde gösterirler. Ben bu seçimin sonucunun, ülkemiz ve Çanakkale için hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.