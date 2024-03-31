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        Türkiye sandık başında

        Çanakkale'de seçmenler, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 12:30 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:30
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        Türkiye sandık başında
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        Çanakkale'de seçmenler, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti.

        İl genelindeki okulların sınıflarında veya devlet kurumlarında kurulan sandıklarda oy verme işlemi saat 08.00'de başladı.

        Çanakkale merkez ve ilçelerde 1595 sandıkta 440 bin 119 kayıtlı seçmen var.

        Kent merkezinde 147 bin 153 seçmen için 2'si seyyar, biri cezaevinde olmak üzere 478 sandık kuruldu.

        Ayvacık'ta 28 bin 575, Bayramiç'te 23 bin 945, Biga'da 73 bin 578, Bozcaada'da 2 bin 797, Çan'da 38 bin 140, Eceabat'ta 7 bin 419, Ezine'de 25 bin 486, Gelibolu'da 35 bin 193, Gökçeada'da 8 bin 120, Lapseki'de 24 bin 132, Yenice'de 25 bin 581 seçmen, listelerde yer alıyor.

        En çok seçmen Biga'da, en az seçmen ise Bozcaada'da bulunuyor.

        Öte yandan, hastanelerde yatan ve evde sağlık kapsamında hizmet alan hastalardan Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi'ni arayarak randevu talep eden seçmenler, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerce oy kullanacakları sandıklara ambulanslarla götürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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