Çanakkale'de seçim güvenlik toplantısı yapıldı

Toplantıya emniyet müdür yardımcıları ile ilçe emniyet müdürleri ve şube müdürleri katıldı.

Merkez ve ilçelerde seçim günü alınacak önlemlerin görüşüldüğü toplantıda, vatandaşların huzur ve güvenle oy kullanabilmeleri amacıyla 132 bina ve 890 sandık için toplam 1440 personel ve 59 ekibin görev yapacağı belirtildi.

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