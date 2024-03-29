Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de asayiş

        Çanakkale'de polisin düzenlediği operasyonlarda ruhsatsız silah ve kaçak sigara ele geçirildi, düzensiz göçmenler yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 13:47 Güncelleme: 29.03.2024 - 13:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de asayiş
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'de polisin düzenlediği operasyonlarda ruhsatsız silah ve kaçak sigara ele geçirildi, düzensiz göçmenler yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında şüpheli F.S'nin ikametine baskın yaptı.

        Operasyonda, 181 gümrük kaçağı puro, 25 paket sigara, 105 cinsel içerikli ürün ile 80 sigara sarma kağıdı, 1 litre alkol ele geçirildi.

        Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Ekiplerin diğer operasyonunda ise G.T'nin ikametinde yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 135 parfüme el konuldu.

        G.T. hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapılmasının ardından serbest bırakıldı.

        Gelibolu'da narkotik suçlara yönelik hakkında yakalama kararı bulunan 6 kişinin evinde arama yapıldı.

        Şüpheli İ.C.K'nin ikametinde 3 ruhsatsız tabanca ile 118 mermi ve fişek ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan İ.C.K, işlemleri sonrası serbest bırakıldı.

        - Göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 3 tutuklama

        Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları kapsamında iki ayrı noktada durdurulan araçlarda Afganistan uyruklu 16 düzensiz göçmen yakalandı.

        Ekiplerin araçta yaptıkları aramada 5 can yeleği, 8 şambrel, 11 bin 400 lira ile 1500 avro bulundu.

        İnsan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan F.A, E.Y. ve M.T. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Seçim günü hava nasıl olacak?
        Seçim günü hava nasıl olacak?
        Kedi Eros davasında başsavcılıktan itiraz!
        Kedi Eros davasında başsavcılıktan itiraz!
        3 katlı villada soru işaretleriyle dolu patlama: Yangın mı cinayet mi?
        3 katlı villada soru işaretleriyle dolu patlama: Yangın mı cinayet mi?
        "Türkiye'ye dış kaynak akışı bu yıl da hız kesmedi"
        "Türkiye'ye dış kaynak akışı bu yıl da hız kesmedi"
        Lübnan Başbakanı İtalyan mevkidaşını yardımcısıyla karıştırdı
        Lübnan Başbakanı İtalyan mevkidaşını yardımcısıyla karıştırdı
        YÖK'ten denklik açıklaması
        YÖK'ten denklik açıklaması
        Macron Lula ile gündem olan fotoğraflarına ilişkin konuştu
        Macron Lula ile gündem olan fotoğraflarına ilişkin konuştu
        Türkiye tarımda kendine yetiyor mu?
        Türkiye tarımda kendine yetiyor mu?
        5 şehirde mevlit okutuldu
        5 şehirde mevlit okutuldu
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        740 bin yeni kanser vakasından o sorumlu!
        740 bin yeni kanser vakasından o sorumlu!
        Gözler Yasin Özcan'ın üzerinde!
        Gözler Yasin Özcan'ın üzerinde!
        Yunanistan'da peş peşe depremler!
        Yunanistan'da peş peşe depremler!
        Beklenen düğün bu akşam
        Beklenen düğün bu akşam
        İş insanına otoparkta gasp! Hırsızları özel harekat yakaladı
        İş insanına otoparkta gasp! Hırsızları özel harekat yakaladı
        Bu 9 zeka tipinden hangisi size daha yakın?
        Bu 9 zeka tipinden hangisi size daha yakın?
        Beşiktaş'tan Almanya seferi!
        Beşiktaş'tan Almanya seferi!
        Hangisi meyve hangisi sebze? Doğru mu biliyoruz?
        Hangisi meyve hangisi sebze? Doğru mu biliyoruz?

        Benzer Haberler

        Troya Müzesi'nin dijital dergisi "Troy Museum Journal" yayın hayatına başla...
        Troya Müzesi'nin dijital dergisi "Troy Museum Journal" yayın hayatına başla...
        Çanakkale'de sahte içki, ayı postu ve doldurulmuş karaca başı ele geçirildi
        Çanakkale'de sahte içki, ayı postu ve doldurulmuş karaca başı ele geçirildi
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Madak'tan Vali Aktaş'a ziyaret
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Madak'tan Vali Aktaş'a ziyaret
        Çanakkale'de batan bottaki kayıp düzensiz göçmenleri arama çalışmaları 14....
        Çanakkale'de batan bottaki kayıp düzensiz göçmenleri arama çalışmaları 14....
        Çanakkale'de karaya oturan tekne kurtarıldı
        Çanakkale'de karaya oturan tekne kurtarıldı
        Çanakkale'de il yöneticileri ve öğrenciler parkta kitap okudu
        Çanakkale'de il yöneticileri ve öğrenciler parkta kitap okudu