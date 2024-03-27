Çanakkale'de karaya oturan tekne kurtarıldı
ÇANAKKALE'ninLapseki ilçesi açıklarında karaya oturan ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı.
ÇANAKKALE’ninLapseki ilçesi açıklarında karaya oturan ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı.
Lapseki ilçesi Çardak beldesi açıklarında içinde 3 kişinin bulunduğu 19 metre uzunluğundaki tekne, karaya oturdu. Teknenin kaptanı, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne (VTS) durumu bildirdi. İhbarla bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-9' hızlı tahlisiye botu sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, yedeklenen tekneyi güvenli şekilde oturduğu yerden kurtardı.
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