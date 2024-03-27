Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de karaya oturan tekne kurtarıldı

        ÇANAKKALE'ninLapseki ilçesi açıklarında karaya oturan ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 14:32 Güncelleme: 27.03.2024 - 14:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de karaya oturan tekne kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇANAKKALE’ninLapseki ilçesi açıklarında karaya oturan ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı.

        Lapseki ilçesi Çardak beldesi açıklarında içinde 3 kişinin bulunduğu 19 metre uzunluğundaki tekne, karaya oturdu. Teknenin kaptanı, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne (VTS) durumu bildirdi. İhbarla bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-9' hızlı tahlisiye botu sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, yedeklenen tekneyi güvenli şekilde oturduğu yerden kurtardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da: Kirli ittifak kurdular
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da: Kirli ittifak kurdular
        Riskli bina yıkılırken komşunun mutfak duvarı da yıkıldı
        Riskli bina yıkılırken komşunun mutfak duvarı da yıkıldı
        TIR'dan düşen yük öldürdü!
        TIR'dan düşen yük öldürdü!
        Futbolda yapay zeka devrimi!
        Futbolda yapay zeka devrimi!
        Aldığı ürünü iade etmek isteyen kadını darp etti!
        Aldığı ürünü iade etmek isteyen kadını darp etti!
        "Adana'dan çıkması gerek"
        "Adana'dan çıkması gerek"
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        Türkiye'nin sakin şehirleri...
        Türkiye'nin sakin şehirleri...
        Kardeş vahşeti! Ağabeyinin boğazını kesti
        Kardeş vahşeti! Ağabeyinin boğazını kesti
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        Nusr-Et'e yönelik saldırıdan Barış Boyun çıktı!
        Nusr-Et'e yönelik saldırıdan Barış Boyun çıktı!
        "Alkışların eksik olmadığı nice sahnelere"
        "Alkışların eksik olmadığı nice sahnelere"
        Baltalı caninin indirimli cezasına onama!
        Baltalı caninin indirimli cezasına onama!
        Avrupa'nın hasta adamı kim?
        Avrupa'nın hasta adamı kim?
        X’te büyük kullanıcı kaybı!
        X’te büyük kullanıcı kaybı!
        Sevklerde son durum: Maç yok, inceleme sürüyor!
        Sevklerde son durum: Maç yok, inceleme sürüyor!
        Ergenlikte 25, yeni 18 mi? 
        Ergenlikte 25, yeni 18 mi? 
        2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da
        2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da
        Potin 2024
        Potin 2024
        Son 4 yılda yaşlıların hayatı zorlaştı
        Son 4 yılda yaşlıların hayatı zorlaştı

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de il yöneticileri ve öğrenciler parkta kitap okudu
        Çanakkale'de il yöneticileri ve öğrenciler parkta kitap okudu
        Çanakkale'de karaya oturan teknedeki 3 kişi kurtarıldı
        Çanakkale'de karaya oturan teknedeki 3 kişi kurtarıldı
        Lapseki'de hastanenin önündeki üst geçide asansör yapılacak
        Lapseki'de hastanenin önündeki üst geçide asansör yapılacak
        Çanakkale'de batan bottaki kayıp düzensiz göçmenleri arama çalışmaları deva...
        Çanakkale'de batan bottaki kayıp düzensiz göçmenleri arama çalışmaları deva...
        Avrupa'dan ödüllü Troya Müzesi'ne bu yıl 700 bin ziyaretçi bekleniyor
        Avrupa'dan ödüllü Troya Müzesi'ne bu yıl 700 bin ziyaretçi bekleniyor
        Çanakkale'de telef olan köpeklerin çöp konteynerine atıldığı iddia edildi
        Çanakkale'de telef olan köpeklerin çöp konteynerine atıldığı iddia edildi