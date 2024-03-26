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        Çanakkale'de telef olan köpeklerin çöp konteynerine atıldığı iddia edildi

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde barınakta veya sokakta farklı nedenlerle telef olan 3 köpeğin, belediye ekiplerince çöp konteynerine atıldığı iddia edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 19:33 Güncelleme: 26.03.2024 - 19:33
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        Çanakkale'de telef olan köpeklerin çöp konteynerine atıldığı iddia edildi
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde barınakta veya sokakta farklı nedenlerle telef olan 3 köpeğin, belediye ekiplerince çöp konteynerine atıldığı iddia edildi.

        Sanayi sitesinin karşısında iş yeri bulunan esnaf Şenol Tosun, yaptığı açıklamada, belediyenin hayvan barınağına ait araçtan inen görevlilerin konteynere poşetle çöp attığını fark ettiğini söyledi.

        Görevliler gittikten sonra çöp konteynerine yaklaşınca kötü kokular geldiğini, poşetlerin içinde ölmüş 3 köpeğin bulunduğunu gördüğünü belirten Tosun, çevredeki esnaf arkadaşlarıyla durumu paylaştığını anlattı. Tosun, bölgeye gelen veterinerin, köpeklerin farklı nedenlerle öldüğünü söylediğini ifade etti.

        Çevredeki güvenlik kameralarınca görüntülenen olayla ilgili açıklama yapan hayvanseverler ise telef olan köpeklerin çukur açılıp gömülmesi yerine çöp konteynerine atılmasına tepki gösterdi.

        Gelibolu Belediyesince olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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