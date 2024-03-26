Çanakkale'de telef olan köpeklerin çöp konteynerine atıldığı iddia edildi

Çevredeki güvenlik kameralarınca görüntülenen olayla ilgili açıklama yapan hayvanseverler ise telef olan köpeklerin çukur açılıp gömülmesi yerine çöp konteynerine atılmasına tepki gösterdi.

Sanayi sitesinin karşısında iş yeri bulunan esnaf Şenol Tosun, yaptığı açıklamada, belediyenin hayvan barınağına ait araçtan inen görevlilerin konteynere poşetle çöp attığını fark ettiğini söyledi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde barınakta veya sokakta farklı nedenlerle telef olan 3 köpeğin, belediye ekiplerince çöp konteynerine atıldığı iddia edildi.

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