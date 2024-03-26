Çanakkale Belediye Başkanı Gökhan'dan Vali Aktaş'a veda ziyareti

Aktaş, Gökhan'a mutlu ve huzurlu bir hayat sürmesi temennisinde bulundu.

Gökhan da Aktaş'la çalışmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, teşekkürlerini iletti.

Vali Aktaş, makamında kabul ettiği Gökhan'a Çanakkale'ye verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası görevini devir edecek olması nedeniyle Vali İlhami Aktaş'a veda ziyaretinde bulundu.

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