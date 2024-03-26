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        Çanakkale Belediye Başkanı Gökhan'dan Vali Aktaş'a veda ziyareti

        Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası görevini devir edecek olması nedeniyle Vali İlhami Aktaş'a veda ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 11:53 Güncelleme: 26.03.2024 - 11:53
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        Çanakkale Belediye Başkanı Gökhan'dan Vali Aktaş'a veda ziyareti
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        Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası görevini devir edecek olması nedeniyle Vali İlhami Aktaş'a veda ziyaretinde bulundu.

        Vali Aktaş, makamında kabul ettiği Gökhan'a Çanakkale'ye verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

        Gökhan da Aktaş'la çalışmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, teşekkürlerini iletti.

        Aktaş, Gökhan'a mutlu ve huzurlu bir hayat sürmesi temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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