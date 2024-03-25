GÜNCELLEME - Çanakkale'de batan bottaki kayıp düzensiz göçmenleri arama çalışmaları sürüyor

Vali İlhami Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arama faaliyetlerinin denizden ve karadan sürdüğünü belirterek "Arama çalışmaları sırasında 7-8 yaşlarında bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze, Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteri tarafından sahilde tespit edildi." dedi.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Eceabat açıklarındaki arama kurtarma çalışmaları, 11. gününde Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı koordinesinde sürdürülüyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında, bulundukları lastik botun batması sonucu denizde kaybolan düzensiz göçmenlerden bir çocuğun daha cesedi bulundu.

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