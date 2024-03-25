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        GÜNCELLEME - Çanakkale'de batan bottaki kayıp düzensiz göçmenleri arama çalışmaları sürüyor

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında, bulundukları lastik botun batması sonucu denizde kaybolan düzensiz göçmenlerden bir çocuğun daha cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 13:48 Güncelleme: 25.03.2024 - 13:48
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        GÜNCELLEME - Çanakkale'de batan bottaki kayıp düzensiz göçmenleri arama çalışmaları sürüyor
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        Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında, bulundukları lastik botun batması sonucu denizde kaybolan düzensiz göçmenlerden bir çocuğun daha cesedi bulundu.

        Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Eceabat açıklarındaki arama kurtarma çalışmaları, 11. gününde Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı koordinesinde sürdürülüyor.

        Çalışmalar AFAD, polis, jandarma ve sağlık teşkilatları işbirliğinde yürütülüyor.

        Vali İlhami Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arama faaliyetlerinin denizden ve karadan sürdüğünü belirterek "Arama çalışmaları sırasında 7-8 yaşlarında bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze, Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteri tarafından sahilde tespit edildi." dedi.

        Çocuğun naaşının, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı öğrenildi. Olayın ardından cenazesine ulaşılabilen düzensiz göçmen sayısı 8'i çocuk 23 oldu.

        Kayıp 19 kişiye yönelik çalışmalar sürüyor.

        - 4 düzensiz göçmen kurtulmuştu

        Eceabat ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot 15 Mart'ta batmış, kurtulan 2 kişi kendi çabalarıyla Büyük Kemikli Sahili'ne ulaşarak yetkililere bilgi vermişti.

        Ekiplerin bölgedeki arama çalışmalarında 2 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılmış, 7'si çocuk 22 kişinin cesedine ulaşılmıştı.

        Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca "göçmen kaçakçılığı" ve "olası kastla öldürme" suçlarından başlatılan soruşturmada, batan lastik botta 46 düzensiz göçmenin bulunduğu belirlenmişti.

        Jandarmanın olayla ilgili göçmen kaçakçılığı şüphesiyle yakaladığı 1 kişi tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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