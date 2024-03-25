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        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Çanakkale'de konuştu:

        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Rusya'daki terör saldırısına ilişkin, "Sivillere saldırı kadar dünyada alçak bir eylem olamaz. Kim olursa olsun, hangi ülke olursa olsun tüm bu tarz terör eylemlerini kınıyoruz. Bunların durdurulması için büyük mücadele gerekir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 00:12 Güncelleme: 25.03.2024 - 00:15
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Çanakkale'de konuştu:
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Rusya'daki terör saldırısına ilişkin, "Sivillere saldırı kadar dünyada alçak bir eylem olamaz. Kim olursa olsun, hangi ülke olursa olsun tüm bu tarz terör eylemlerini kınıyoruz. Bunların durdurulması için büyük mücadele gerekir." dedi.

        Turan, Ezine'nin Geyikli beldesinde partisinin belediye başkan adayı Mevlüt Oruçoğlu'nun proje tanıtım toplantısına katıldı.

        Burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin hem genel politikada hem de yerel hizmetlerde reforma, adımlara, çalışmaya ihtiyacı olduğunu, ekonomide, demokraside, yatırımlarda, her alanda iddialı işlerinin bulunduğunu belirten Turan, seçimsiz geçecek gelecek dört yılı iyi değerlendirmek istediklerini söyledi.

        Seçmene seslenen Turan, Geyikli'nin yerelde büyümesi ve daha gelişmesi için sakin ve makul değerlendirme yapmalarını istedi. Geyikli'nin potansiyeli çok büyük bir belde olduğunu dile getiren Turan, konuşmasına şöyle devam etti:

        "Merkezimiz kıymetli, doğal gazda, altyapıda, yollarda toparlandı. Ama sahilimiz çok daha kıymetli. O bölgede gelişen alanlar var. Yeni dönemde sahilimizin, merkezden, Lapseki'den, Gelibolu'dan daha iyi olacağına inanıyorum. Bisiklet yollarıyla, yürüyüş parkurlarıyla, yol yapmak değil yeni bir hayat ortaya koymak için adım atılacak. Güzel, kıymetli beldemizin markasına ekstra değer katacak olan işler yapılacak.

        Sadece altyapıydı, bisiklet yoluydu, doğal gaz yetmez. Nüfus da lazım ve nüfusu da plansız, rastgele değil, planlayarak büyütmek lazım. Israrcı oldun, yer buldun. 300 dönüm yeri Milli Emlak üzerinden üniversitemize tahsis ettirdi. Buraya 2 bine yakın öğrencinin geleceği bir altyapı hazırlanıyor. Çok kıymetli bir iş. Esnafımızın rahat edeceği, bölgemizin daha kıymetleneceği önemli bir adım. Hem Ziraat Fakültemizle hayvancılık ve tarımın bu bölgede daha da bilimsel olarak yönetileceği bir bölüm olacak. Bugün çok uzak gözüken üniversitemizin bu bölgedeki fakültesi inşallah Meclis Başkanının öncülüğünde tüm Meclisin çalışmasıyla beraber omuz vereceğiz, destek olacağız. Geyikli'deki fakültemizin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

        Türkiye'nin düne kadar pandemi ve deprem gibi ağır bedeller ödediğini, terörle mücadelenin devam ettiğini belirten Turan, Rusya'da gerçekleşen terör saldırısına değinerek, şunları söyledi:

        "Sivillere saldırı kadar dünyada alçak bir eylem olamaz. Kim olursa olsun, hangi ülke olursa olsun tüm bu tarz terör eylemlerini kınıyoruz. Bunların durdurulması için büyük mücadele gerekir. Senin teröristin, benim teröristim olmaz. Güneyde gördünüz. Amerika başta, bu ülkenin maalesef hemen güneyinde bırakın terör güçlerine para vermeyi, tank top vermeyi, adamlar bildiğiniz harita bastırdılar harita. Türkiye'den toprak alarak güneyde Irak, Suriye hattında Amerika'nın desteğiyle beraber bir terör devleti kurulsun diye çalışmalar ötesinde somut adım atarak harita bastırdılar. Sınırı var, yönetimi var. Ama halkımız sahip çıktı. Büyük bir siyasi irade ortaya kondu. Tüm dünyanın egemen güçlerine rağmen büyük bir dirençle o harita yırtıldı, çöpe atıldı hamdolsun. Bu çok kıymetli bir iş. Ben bu ülkenin CHP'lisinin de MHP'lisinin de AK Partilisinin de bu tarz önemli işlerimize omuz verdiğini düşünüyorum."

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