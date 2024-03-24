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        Çanakkale'de batan bottaki kayıp düzensiz göçmenleri arama çalışmaları devam ediyor

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında, bulundukları lastik botun batması sonucu denizde kaybolan düzensiz göçmenleri arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 13:48 Güncelleme: 24.03.2024 - 13:48
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        Çanakkale'de batan bottaki kayıp düzensiz göçmenleri arama çalışmaları devam ediyor
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        Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında, bulundukları lastik botun batması sonucu denizde kaybolan düzensiz göçmenleri arama çalışmaları devam ediyor.

        Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Eceabat açıklarındaki arama kurtarma çalışmaları, 10. gününde Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı koordinesinde sürdürülüyor.

        Çalışmalar AFAD, Polis, Jandarma ve Sağlık teşkilatları işbirliğinde yürütülüyor.

        Eceabat ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot 15 Mart'ta batmış, kurtulan 2 kişi kendi çabalarıyla Büyük Kemikli Sahili'ne ulaşarak yetkililere bilgi vermişti.

        Ekiplerin bölgedeki arama çalışmalarında 2 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılmış, 7'si çocuk 22 kişinin cesedine ulaşılmıştı.

        Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca "göçmen kaçakçılığı" ve "olası kastla öldürme" suçlarından başlatılan soruşturmada, batan lastik botta 46 düzensiz göçmenin bulunduğu belirlenmişti.

        Jandarmanın olayla ilgili göçmen kaçakçılığı şüphesiyle yakaladığı 1 kişi tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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