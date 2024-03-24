Çanakkale'de batan bottaki kayıp düzensiz göçmenleri arama çalışmaları devam ediyor

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Eceabat açıklarındaki arama kurtarma çalışmaları, 10. gününde Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı koordinesinde sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.