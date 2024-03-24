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        Çanakkale Valiliği'nden fırtına uyarısı

        Çanakkale'de yarın fırtınanın etkili olması beklendiği belirtilerek vatandaşlardan olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 17:18 Güncelleme: 24.03.2024 - 17:18
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        Çanakkale Valiliği'nden fırtına uyarısı
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        Çanakkale’de yarın fırtınanın etkili olması beklendiği belirtilerek vatandaşlardan olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        Çanakkale Valiliği’nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

        “Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın saat 05.00’ten aynı gün Saat 23.00’a kadar Çanakkale il genelinde güney ve güneybatı zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar ile soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından gerekli tedbirler alınmakla beraber vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından dikkatli olmaları önemle rica olunur.”

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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