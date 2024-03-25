Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi kurtarıldı

Kıyı Emniyetinden yapılan açıklamaya göre, 179 metre boyundaki Liberya bayraklı "Lila Piraeus" adlı dökme yük gemisinde, Rusya'dan Mısır'a seyir halindeyken Çanakkale Boğazı Karakova önlerinde makine arızası meydana geldi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.