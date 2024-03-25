Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

        ÇANAKKALEBoğazı'nda makine arızası yapan Liberya bayraklı dökme yük gemisi, römorkörle demirleme sahasına çekildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 19:02 Güncelleme: 25.03.2024 - 19:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇANAKKALEBoğazı'nda makine arızası yapan Liberya bayraklı dökme yük gemisi, römorkörle demirleme sahasına çekildi.

        Rusya'dan Mısır'a gitmek üzere denize açılan 179 metre uzunluğundaki Liberya bayraklı 'LILA PIRAEUS' isimli dökme yük gemisi, saat 15.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaptı. Akıntıyla sürüklenmeye başlayan geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-14' römorkörü sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler ise arızayla ilgili bilgilendirildi. Arızalanan dökme yük gemisi, römorkör eşliğinde Karanlık Liman'a götürülüp demirletildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gazze'de ateşkes tasarısı kabul edildi
        Gazze'de ateşkes tasarısı kabul edildi
        Almanya'da Köhn sevinci!
        Almanya'da Köhn sevinci!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Alevlerin arasında kalan 3 çocuktan 1'i yaşamını yitirdi!
        Alevlerin arasında kalan 3 çocuktan 1'i yaşamını yitirdi!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Otobüste yaşlı çifte dayak davasında karar
        Otobüste yaşlı çifte dayak davasında karar
        Moskova saldırganlarının mahkemedeki görüntüleri gündem oldu
        Moskova saldırganlarının mahkemedeki görüntüleri gündem oldu
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Türkiye'ye geliyor
        Türkiye'ye geliyor
        Yeni yapılan bina yan yatmaya başladı
        Yeni yapılan bina yan yatmaya başladı
        Kahvehanede çatışma paniği
        Kahvehanede çatışma paniği
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        EYT'den sonra İYT!
        EYT'den sonra İYT!
        Polislerin üzerine otomobili sürüp saldırdılar
        Polislerin üzerine otomobili sürüp saldırdılar
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        Kremlin: İdam cezası tartışmalarına katılmıyoruz
        Kremlin: İdam cezası tartışmalarına katılmıyoruz
        Kafkas vaşağı karlı arazide!
        Kafkas vaşağı karlı arazide!
        A Milli Takım'da rakip Avusturya!
        A Milli Takım'da rakip Avusturya!
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Geçmişte erkeklerin hastalığıydı! Artık kadınları da tehdit ediyor
        Geçmişte erkeklerin hastalığıydı! Artık kadınları da tehdit ediyor

        Benzer Haberler

        Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi kurtarıldı
        Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi kurtarıldı
        GÜNCELLEME - Çanakkale'de batan bottaki kayıp düzensiz göçmenleri arama çal...
        GÜNCELLEME - Çanakkale'de batan bottaki kayıp düzensiz göçmenleri arama çal...
        Çanakkale'de batan bottaki göçmenlerden 1'inin daha cansız bedenine ulaşıld...
        Çanakkale'de batan bottaki göçmenlerden 1'inin daha cansız bedenine ulaşıld...
        Çanakkale Valiliğinden taşkın uyarısı
        Çanakkale Valiliğinden taşkın uyarısı
        Çanakkale'de batan bottaki kayıp düzensiz göçmenleri arama çalışmaları sürü...
        Çanakkale'de batan bottaki kayıp düzensiz göçmenleri arama çalışmaları sürü...
        Atatürk'ün Çanakkale Savaşları'nda verdiği taarruz emri deşifre edildi
        Atatürk'ün Çanakkale Savaşları'nda verdiği taarruz emri deşifre edildi