Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

Rusya'dan Mısır'a gitmek üzere denize açılan 179 metre uzunluğundaki Liberya bayraklı 'LILA PIRAEUS' isimli dökme yük gemisi, saat 15.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaptı. Akıntıyla sürüklenmeye başlayan geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-14' römorkörü sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler ise arızayla ilgili bilgilendirildi. Arızalanan dökme yük gemisi, römorkör eşliğinde Karanlık Liman'a götürülüp demirletildi.

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