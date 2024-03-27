Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de batan bottaki kayıp düzensiz göçmenleri arama çalışmaları devam ediyor

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında, bulundukları lastik botun batması sonucu denizde kaybolan düzensiz göçmenleri arama çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 12:05 Güncelleme: 27.03.2024 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de batan bottaki kayıp düzensiz göçmenleri arama çalışmaları devam ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında, bulundukları lastik botun batması sonucu denizde kaybolan düzensiz göçmenleri arama çalışmaları sürüyor.

        Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, denizde kaybolan düzensiz göçmenlerin bulunması için Eceabat açıklarında yapılan arama kurtarma çalışmaları, 13. gününde Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı koordinesinde devam ediyor.

        Çalışmalar AFAD, polis, jandarma ve sağlık görevlileri işbirliğinde yürütülüyor. Sahil Güvenlik ekipleri de çalışmalara uçak ve helikopter ile havadan, 702 borda numaralı "TSCG-Güven" korvetinin yanı sıra 9 gemi ve bot ile denizden destek veriyor.

        Eceabat ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot 15 Mart'ta batmış, kurtulan 2 kişi kendi çabalarıyla Büyük Kemikli Sahili'ne ulaşarak yetkililere bilgi vermişti.

        Ekiplerin bölgedeki arama çalışmalarında 2 kişi de Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılmış, 8'i çocuk 23 kişinin cesedine ulaşılmıştı.

        Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca "göçmen kaçakçılığı" ve "olası kastla öldürme" suçlarından başlatılan soruşturmada, batan lastik botta 46 düzensiz göçmenin bulunduğu belirlenmişti.

        Jandarmanın olayla ilgili göçmen kaçakçılığı şüphesiyle yakaladığı 1 kişi tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kardeş vahşeti! Ağabeyinin boğazını kesti
        Kardeş vahşeti! Ağabeyinin boğazını kesti
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da
        2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da
        Liderler 31 Mart'ta nerede oy kullanacak?
        Liderler 31 Mart'ta nerede oy kullanacak?
        "Adana'dan çıkması gerek"
        "Adana'dan çıkması gerek"
        Lukaşenko: Putin'le tam bir gün uyumadık
        Lukaşenko: Putin'le tam bir gün uyumadık
        Türkiye'nin sakin şehirleri...
        Türkiye'nin sakin şehirleri...
        Avrupa'nın hasta adamı kim?
        Avrupa'nın hasta adamı kim?
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        Nusr-Et'e yönelik saldırıdan Barış Boyun çıktı!
        Nusr-Et'e yönelik saldırıdan Barış Boyun çıktı!
        "Alkışların eksik olmadığı nice sahnelere"
        "Alkışların eksik olmadığı nice sahnelere"
        X’te büyük kullanıcı kaybı!
        X’te büyük kullanıcı kaybı!
        Sevklerde son durum: Maç yok, inceleme sürüyor!
        Sevklerde son durum: Maç yok, inceleme sürüyor!
        Potin 2024
        Potin 2024
        IC Enterra halka açılıyor
        IC Enterra halka açılıyor
        Türkiye yaşlanıyor
        Türkiye yaşlanıyor
        Son 4 yılda yaşlıların hayatı zorlaştı
        Son 4 yılda yaşlıların hayatı zorlaştı
        Ergenlikte 25, yeni 18 mi? 
        Ergenlikte 25, yeni 18 mi? 
        ABD otomotiv sektöründe 'Baltimore' alarmı
        ABD otomotiv sektöründe 'Baltimore' alarmı
        "Yapay zekâdan korkuyorum"
        "Yapay zekâdan korkuyorum"

        Benzer Haberler

        Avrupa'dan ödüllü Troya Müzesi'ne bu yıl 700 bin ziyaretçi bekleniyor
        Avrupa'dan ödüllü Troya Müzesi'ne bu yıl 700 bin ziyaretçi bekleniyor
        Çanakkale'de telef olan köpeklerin çöp konteynerine atıldığı iddia edildi
        Çanakkale'de telef olan köpeklerin çöp konteynerine atıldığı iddia edildi
        Çanakkale Belediye Başkanı Gökhan'dan Vali Aktaş'a veda ziyareti
        Çanakkale Belediye Başkanı Gökhan'dan Vali Aktaş'a veda ziyareti
        Çanakkale'de batan bottaki kayıp düzensiz göçmenleri arama çalışmaları deva...
        Çanakkale'de batan bottaki kayıp düzensiz göçmenleri arama çalışmaları deva...
        Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası
        Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası
        Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi kurtarıldı
        Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi kurtarıldı