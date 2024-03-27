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        Lapseki'de hastanenin önündeki üst geçide asansör yapılacak

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Devlet Hastanesi önüne inşa edilen üst geçide asansör yapılacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 13:09 Güncelleme: 27.03.2024 - 13:09
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        Lapseki'de hastanenin önündeki üst geçide asansör yapılacak
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        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Devlet Hastanesi önüne inşa edilen üst geçide asansör yapılacağı bildirildi.

        Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Engin ve Belediye Meclisi üyeleriyle söz konusu üst geçitte incelemelerde bulundu.

        Yılmaz, gazetecilere, vatandaşlardan gelen talep üzerine üst geçide asansör yapılacağını söyledi.

        Çalışmalara bu hafta içinde başlanacağını belirten Yılmaz, "Devlet Hastanemizin önünde bulunan üst geçidin asansörleri bugüne kadar yapılamamıştı. Özellikle yaşlılar ve engelliler geçmekte oldukça çok sıkıntı çekiyorlardı. Lapseki Belediyesi olarak, arkadaşlarımızla yaptığımız çalışma neticesinde bir haftada bitecek şekilde çalışmalara başladık. İnşallah 10 gün sonra iki tarafın da asansörü çalışıyor olacak. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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