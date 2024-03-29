Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de sahte içki, ayı postu ve doldurulmuş karaca başı ele geçirildi

        Çanakkale'nin Yenice ilçesinde sahte içki, ayı postu ve doldurulmuş karaca başı ele geçirilen operasyonda bir zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 09:19 Güncelleme: 29.03.2024 - 09:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de sahte içki, ayı postu ve doldurulmuş karaca başı ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Yenice ilçesinde sahte içki, ayı postu ve doldurulmuş karaca başı ele geçirilen operasyonda bir zanlı yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında Hıdırlar köyünde oturan M.B'ye ait eve baskın yaptı.

        Operasyonda, 450 litre sahte şarap, 15 litre etil alkol, 1 litre anason yağı, içki damıtma düzeneği, içki arıtma düzeneği ile ayı postu, doldurulmuş karaca başı ve dağ keçisi boynuzu bulundu.

        Gözaltına alınan M.B'ye jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Halı fabrikasında yangın! Gece başladı hâlâ sürüyor
        Halı fabrikasında yangın! Gece başladı hâlâ sürüyor
        Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Yakalandılar
        Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Yakalandılar
        Bu yılın ilk Güneş Tutulması 8 Nisan'da!
        Bu yılın ilk Güneş Tutulması 8 Nisan'da!
        Cani koca boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldürdü
        Cani koca boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldürdü
        Karadeniz'de sağanak, toz taşınımı ve çığ tehlikesi uyarısı
        Karadeniz'de sağanak, toz taşınımı ve çığ tehlikesi uyarısı
        SGK’ya fazla yatan primi alabilirsiniz
        SGK’ya fazla yatan primi alabilirsiniz
        Milei'nin "katil terörist" sözlerine sert tepki
        Milei'nin "katil terörist" sözlerine sert tepki
        50 kez bahis oynamakla suçlanıyor!
        50 kez bahis oynamakla suçlanıyor!
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        15 kadın 41 çeşit baharatla hazırlıyor! 7 ton saçılacak
        15 kadın 41 çeşit baharatla hazırlıyor! 7 ton saçılacak
        Dehşet! 3 çocuğunun annesini öldürdü!
        Dehşet! 3 çocuğunun annesini öldürdü!
        YSK'dan "iftar" kararı
        YSK'dan "iftar" kararı
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Jülide Kural: Kadir İnanır'ın sağlık durumu şu anda son derece iyi
        Jülide Kural: Kadir İnanır'ın sağlık durumu şu anda son derece iyi
        Seçim sonrası beklentiler neler?
        Seçim sonrası beklentiler neler?
        Türk turistin bayram rotası: Karadağ
        Türk turistin bayram rotası: Karadağ
        Almanya'da gece uçakla mektup taşımaya son
        Almanya'da gece uçakla mektup taşımaya son
        Cenazede talihsiz olay
        Cenazede talihsiz olay
        YKS'siz yurt dışı hayal oldu
        YKS'siz yurt dışı hayal oldu
        Seyahat ya Resulallah
        Seyahat ya Resulallah

        Benzer Haberler

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Madak'tan Vali Aktaş'a ziyaret
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Madak'tan Vali Aktaş'a ziyaret
        Çanakkale'de batan bottaki kayıp düzensiz göçmenleri arama çalışmaları 14....
        Çanakkale'de batan bottaki kayıp düzensiz göçmenleri arama çalışmaları 14....
        Çanakkale'de karaya oturan tekne kurtarıldı
        Çanakkale'de karaya oturan tekne kurtarıldı
        Çanakkale'de il yöneticileri ve öğrenciler parkta kitap okudu
        Çanakkale'de il yöneticileri ve öğrenciler parkta kitap okudu
        Çanakkale'de karaya oturan teknedeki 3 kişi kurtarıldı
        Çanakkale'de karaya oturan teknedeki 3 kişi kurtarıldı
        Lapseki'de hastanenin önündeki üst geçide asansör yapılacak
        Lapseki'de hastanenin önündeki üst geçide asansör yapılacak