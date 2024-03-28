Çanakkale'de batan bottaki kayıp düzensiz göçmenleri arama çalışmaları 14. gününde devam ediyor

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, denizde kaybolan düzensiz göçmenlerin bulunması için Eceabat açıklarında yapılan arama kurtarma çalışmaları, 14. gününde Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı koordinesinde devam ediyor.

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