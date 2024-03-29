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        Çanakkale'de 45 bin 700 makaron ele geçirildi

        Çanakkale'de 45 bin 700 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 13:57 Güncelleme: 29.03.2024 - 13:57
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        Çanakkale'de 45 bin 700 makaron ele geçirildi
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        Çanakkale'de 45 bin 700 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında il merkezindeki bazı adreslerde arama yaptı.

        Aramalarda 25 bin 700'ü doldurulmuş 45 bin 700 makaron ile 153 paket gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı, 13 kilogram nargile kömürü, 28 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler S.T. ve E.Ö. hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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