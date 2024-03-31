Ambulansla getirilip sedyede oyunu kullandı

ÇANAKKALE’de,beyin kanaması nedeniyle bir süre önce ameliyat olan Muhterem Sargın (82), ambulansla getirildiği okulda sedyede oyunu kullandı.

Çanakkale’de saat 08.00 itibariyle 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 440 bin 119 seçmen kurulan 1595 sandıkta oy kullanmak için sandıklara gitmeye başladı. Bir süre önce beyin kanaması nedeniyle operasyon geçiren Muhterem Sargın da İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi ekipleri tarafından evinden ambulansla alınarak oy kullanacağı Gazi Orta Okulu’na getirildi. Sargın, sağlık ekiplerinin yardımıyla sedye ile oy kullanacağı 1304 nolu sandığa getirildi. Sargın, vatandaşlık görevini yapıp oyunu kullanmasının ardından tekrar evine bırakıldı.