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        Çanakkale'de 3.5 büyüklüğünde deprem

        ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 13:05 Güncelleme: 31.03.2024 - 13:10
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        Çanakkale'de 3.5 büyüklüğünde deprem
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        ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin (AFAD) verilerine göre, saat 12.33'te merkez üssü Çanakkale'nin Biga ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 10.55 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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