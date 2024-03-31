Çanakkale'de 3.5 büyüklüğünde deprem

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin (AFAD) verilerine göre, saat 12.33'te merkez üssü Çanakkale'nin Biga ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 10.55 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.