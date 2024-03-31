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        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan oyunu Lapseki'de kullandı

        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, oyunu Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 13:03 Güncelleme: 31.03.2024 - 13:03
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan oyunu Lapseki'de kullandı
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, oyunu Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde kullandı.

        Turan, eşi Kevser, oğlu Ömer Asaf, annesi Sebahat, babası Sadettin Turan ile Şehit Hüseyin Çetin İmam Hatip Ortaokulu'nda 1015 numaralı sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi.

        Buradaki seçmenlerle sohbet eden ve "Hayırlı olsun" dileklerini ileten Turan, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, milletin demokrasi için başbakanların idamından bakanların idamına kadar muazzam bir bedel ödediğini, fakat gelinen yerde demokrasiye olan aşkını, şevkini ortaya koyduğunu dile getirdi.

        Her partiden temsilcilerin ve kamu görevlilerinin işinin başında olduğunu ifade eden Turan, sözlerine şöyle devam etti:

        "Hamdolsun şimdiye kadar olağanüstü bir kriz olmadı. Umut ederim bundan sonraki saatlerde de sorunsuz şekilde oylama işlemi biter. Akşam sayım işlemleri de yerine geldikten sonra halkımızın diyeceği baş göz üstüne. Milletimiz ne derse odur. Fakat şu önemli. Türkiye'miz çok yoğun seçim dönemi geçirdi son yıllarda. Bu seçimden sonra öngörülen o ki dört yıl bir daha seçim yok. İsteriz ki tüm partiler daha dikkatli daha sağduyulu meseleye bakıp, polemikten, kavgadan, gerginlikten uzak bir dönemi, dört yılı hizmet ve reform dönemi, Türkiye'mizin beklentilerini aşma dönemi olarak değerlendirelim. Herkesin bu konuda tekrar sağduyuya ihtiyacı var diye düşünüyorum. Hayırlı olsun ülkemize sonuçlarımız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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