Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de belediye başkan adayları oylarını kullandı

        Çanakkale'de belediye başkan adayları, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandık başına gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 13:59 Güncelleme: 31.03.2024 - 14:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de belediye başkan adayları oylarını kullandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'de belediye başkan adayları, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandık başına gitti.

        AK Parti Çanakkale Belediye Başkan adayı Jülide İskenderoğlu, Akçansa Güzel Sanatlar Lisesi'nde kurulan 1001 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

        İskenderoğlu, oy verme işleminin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Kazanan Çanakkale olacak" sloganıyla yola çıktıklarını söyledi.

        Bu akşam kazananın Çanakkale olmasını dileyen İskenderoğlu, "Çanakkale'ye hizmet etmek bizim için dün nasılsa bugün de ayrıca bir gururdur. İnşallah güzel işler yapmak, tüm hemşehrilerimizle, ayırt etmeden, ötekileştirmeden bize nasip olacaktır." dedi.

        CHP Çanakkale Belediye Başkan adayı Muharrem Erkek ve eşi Özen Algönül Erkek ise Gazi Ortaokulu'nda kurulan 1307 numaralı sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi.

        Erkek, gazetecilere, Çanakkale halkının, seçmenin son sözünü söyleyeceğini, kararını vereceğini dile getirdi.

        Seçmenin takdirinin, iradesinin her şeyin üzerinde olduğunu anlatan Erkek, "Bizler adaylar olarak, siyasi partiler olarak her şeyi söyledik. Şimdi kararı verecek olan tabii ki Çanakkale halkıdır. Çanakkale'mize, yerel demokrasimize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

        İYİ Parti Çanakkale Belediye Başkan adayı Burak Kunt da eşi Gizem Kunt'la 18 Mart İlkokulu'nda kurulan 1134 numaralı sandıkta oylarını kullandı.

        Kunt, çıkışta yaptığı değerlendirmede, "Seçim sürecinin sonuna gelindi. Bütün sandık görevlilerimize ve vatandaşlarımıza emekleri için tekrar teşekkür ediyoruz. Bundan sonra artık söz vatandaşımızda. Vatana millete hayırlı olsun." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye sandık başında!
        Türkiye sandık başında!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı
        Yerel seçim sonuçları Haberturk.com'da
        Yerel seçim sonuçları Haberturk.com'da
        Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgasında 1 ölü 11 yaralı
        Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgasında 1 ölü 11 yaralı
        Ünlüler sandık başında
        Ünlüler sandık başında
        Astronot kostümüyle oy kullandı
        Astronot kostümüyle oy kullandı
        Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
        Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
        Sandık yemini ederek göreve başladılar
        Sandık yemini ederek göreve başladılar
        Yıldız isim 11'e dönüyor!
        Yıldız isim 11'e dönüyor!
        Binlerce İsrailliden, Netanyahu'ya istifa çağrısı
        Binlerce İsrailliden, Netanyahu'ya istifa çağrısı
        "Az taktik, çok koşu!"
        "Az taktik, çok koşu!"
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        Almanya'da çılgın Türk!
        Almanya'da çılgın Türk!
        Cinayetin sırrı 75 yıldır çözülemedi
        Cinayetin sırrı 75 yıldır çözülemedi
        'Gri boşanma' dalgası yayılıyor
        'Gri boşanma' dalgası yayılıyor
        "20 yılımı yaktım"
        "20 yılımı yaktım"
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Güzellik başa bela mı?!
        Güzellik başa bela mı?!
        Türkçe, Kosova'nın bir belediyesinde resmi dil oldu
        Türkçe, Kosova'nın bir belediyesinde resmi dil oldu
        İşte finans dünyasının en zenginleri
        İşte finans dünyasının en zenginleri

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de 3.5 büyüklüğünde deprem
        Çanakkale'de 3.5 büyüklüğünde deprem
        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan oyunu Lapseki'de kullandı
        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan oyunu Lapseki'de kullandı
        Türkiye sandık başında
        Türkiye sandık başında
        Ambulansla getirilip sedyede oyunu kullandı
        Ambulansla getirilip sedyede oyunu kullandı
        Köylerinde sandık kurulamayan Kazabatlılar komşu köyde oy kullanıyor
        Köylerinde sandık kurulamayan Kazabatlılar komşu köyde oy kullanıyor
        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Çanakkale'de konuştu:
        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Çanakkale'de konuştu: