Çanakkale'de belediye başkan adayları oylarını kullandı

Çanakkale'de belediye başkan adayları, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandık başına gitti.

AK Parti Çanakkale Belediye Başkan adayı Jülide İskenderoğlu, Akçansa Güzel Sanatlar Lisesi'nde kurulan 1001 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

İskenderoğlu, oy verme işleminin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Kazanan Çanakkale olacak" sloganıyla yola çıktıklarını söyledi.

Bu akşam kazananın Çanakkale olmasını dileyen İskenderoğlu, "Çanakkale'ye hizmet etmek bizim için dün nasılsa bugün de ayrıca bir gururdur. İnşallah güzel işler yapmak, tüm hemşehrilerimizle, ayırt etmeden, ötekileştirmeden bize nasip olacaktır." dedi.

CHP Çanakkale Belediye Başkan adayı Muharrem Erkek ve eşi Özen Algönül Erkek ise Gazi Ortaokulu'nda kurulan 1307 numaralı sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi. Erkek, gazetecilere, Çanakkale halkının, seçmenin son sözünü söyleyeceğini, kararını vereceğini dile getirdi. Seçmenin takdirinin, iradesinin her şeyin üzerinde olduğunu anlatan Erkek, "Bizler adaylar olarak, siyasi partiler olarak her şeyi söyledik. Şimdi kararı verecek olan tabii ki Çanakkale halkıdır. Çanakkale'mize, yerel demokrasimize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.