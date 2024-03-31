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        Çanakkale'de beyin kanaması operasyonu geçiren hasta, taşıma sedyesiyle oy kullandı

        Çanakkale'de beyin kanaması nedeniyle operasyon geçiren 82 yaşındaki hasta, ambulansla götürüldüğü okulda oyunu kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 14:56 Güncelleme: 31.03.2024 - 14:56
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        Çanakkale'de beyin kanaması operasyonu geçiren hasta, taşıma sedyesiyle oy kullandı
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        Çanakkale'de beyin kanaması nedeniyle operasyon geçiren 82 yaşındaki hasta, ambulansla götürüldüğü okulda oyunu kullandı.

        İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi ekipleri, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yatan ve yatağa bağımlı olan hastaların vatandaşlık görevlerini yerine getirmelerine olanak sağlıyor.

        Randevu talebinde bulunan hastalar, tedavilerinin devam ettiği hastanelerden veya evlerinden alınarak sağlık ekiplerince okullara götürülüyor.

        Bir süre beyin kanaması nedeniyle operasyon geçiren 82 yaşındaki Muhterem Sargın da Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi'ne yaptığı başvuru sonrası, sağlık ekiplerince evinden alınarak ambulansla oy kullanacağı Gazi Ortaokulu'na götürüldü.

        Sargın, sağlık ekiplerinin yardımıyla taşıma sedyesiyle oy kullanacağı 1304 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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