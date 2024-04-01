Bayramiç Barajı'nda su seviyesi yüzde 100'e ulaştı

ÇANAKKALE'deçok sayıda su kaynağını içerisinde barındırdığı için mitolojide 'Bin pınarlı ida' olarak geçen Kaz Dağları'ndan beslenen Bayramiç Barajı'nda doluluk oranı, yüzde 100'e ulaştı. Bayramiç Ziraat Odası Başkanı Mesut Şen, "Kış ayının yağışlı geçmesi, yağmurların çok düşmesi ve Kaz Dağları'nda hiç kar yağışının eksik olmaması ve Bayramiç Barajı'nı besleyen derelerin hiç kurumaması, barajımızı bu zamanlarda doldurmuş oldu" dedi.

Mitolojide 'Bin pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'ndan beslenen 96,5 milyon metreküp su kapasitesine sahip Bayramiç Barajı'nda doluluk oranı, yüzde 100'e ulaştı. Geçen sene kış ayında yağışların zayıf olduğunu ve Kaz Dağları'na kar yağmadığını söyleyen Bayramiç Ziraat Odası Başkanı Mesut Şen, "Bu nedenle geçen sene mart ayı sonunda, takriben bugünlerde, barajımızın su seviyesi ortalama yüzde 60'lardaydı. Geçen sene sulama sezonuna ise yüzde 88'lik bir doluluk oranıyla başladık. Ne yazık ki ekim-kasım ayına gelindiğinde suyumuz tamamen bitti. Tedbirlerin alınmasından dolayı sulama sezonunda üreticilerimizi bir aksaklık yaşatmadan, mağduriyet yaşatmadan, sulama sezonunu tamamladık. Bu yıl ise barajımız, yüzde 100'lük doluluk olanına sahip" dedi.