Çanakkale Valisi İlhami Aktaş oyunu kullandı

Vatandaşların huzur ve güven ortamında oy vermeleri için tüm tedbirlerin alındığını belirten Aktaş, seçim görevlilerine çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Sandık görevlileri ve vatandaşlarla selamlaştıktan sonra oyunu kullanan Vali Aktaş, seçimin Çanakkale'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Vali İlhami Aktaş ve eşi Songül Aktaş, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İbrahim Bodur Anadolu Lisesi'nde oy kullanacağı sandığın bulunduğu sınıfa geldi.

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