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        DSİ'den Çanakkale'deki yatırımlara ilişkin açıklama

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, son 21 yılda Çanakkale'ye 28 milyar 774 milyon lira değerinde 128 tesis inşa ettiklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 13:42 Güncelleme: 02.04.2024 - 13:43
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        DSİ'den Çanakkale'deki yatırımlara ilişkin açıklama
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        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, son 21 yılda Çanakkale'ye 28 milyar 774 milyon lira değerinde 128 tesis inşa ettiklerini bildirdi.

        Balta, yazılı açıklamasında, DSİ'nin kurumsal altyapısı, tecrübeli personeli ve güçlü makine parkıyla, ülkenin dört bir yanında, milletin refah düzeyini artıran su yapılarını inşa ederek vatandaşların hizmetine sunma sorumluluğunu yerine getirdiğini belirtti.

        İklim değişikliği, hızlı nüfus artışı, artan sanayileşme ve diğer çevre sorunlarıyla birlikte yaşamın kaynağı olan suyun değerinin her geçen gün arttığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Son 21 yılda Çanakkale’de inşa ettiğimiz 29 sulama tesisi ile 492 Bin 670 dekar tarımsal araziyi sulamaya açtık. Çanakkale’nin kalkınması için son 21 yılda 128 adet tesis ile 28 Milyar 774 milyon lira yatırım yaptık. Çanakkale’de son 21 yılda 20 baraj ve 9 gölet inşa ettik ve böylece 468 milyon metreküp su depolama hacmine ulaştık."

        Balta, şu anda 7 baraj ve 2 göletin yapım çalışmalarının devam ettiğini hatırlatarak, bu tesislerin tamamlanması ile 24 bin 790 dekar tarımsal araziyi daha sulama suyuna kavuşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

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