Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de Belarus Cumhuriyeti'nin fahri konsolosluğu açıldı

        Belarus Dışişleri Bakan Yardımcısı Yury Ambrazevich, tarihi öneme sahip Çanakkale'de ülkesinin fahri konsolosluğunu açmanın son derece anlamlı olduğunu belirterek, "Burası yükselen Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık yolunda ilk adımlarını attığı bir şehirdir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 12:53 Güncelleme: 02.04.2024 - 12:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de Belarus Cumhuriyeti'nin fahri konsolosluğu açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Belarus Dışişleri Bakan Yardımcısı Yury Ambrazevich, tarihi öneme sahip Çanakkale'de ülkesinin fahri konsolosluğunu açmanın son derece anlamlı olduğunu belirterek, "Burası yükselen Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık yolunda ilk adımlarını attığı bir şehirdir." dedi.

        Ambrazevich, Belarus Cumhuriyeti'nin Çanakkale Fahri Konsolosluğu'nun açılış törenine katıldı.

        Törende yaptığı konuşmada, açılışın Belarus ve Türkiye arasındaki ilişkiler açısından önemli bir adım olduğunu dile getiren Ambrazevich Çanakkale'nin Türk tarihi açısından çok önemli bir şehir olduğunu vurguladı. Ambrazevich, "Fahri konsolosluğumuzu askeri zafer ve şeref şehri olan, tarihi öneme sahip bir şehirde açıyor olmamız oldukça anlamlıdır. Burası yükselen Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık yolunda ilk adımlarını attığı bir şehirdir." ifadelerini kullandı.

        Ambrazevich, fahri konsolosluğun açılışının teknik bir diplomatik etkinlik olmadığını, ikili ilişkilerin dostane ve karşılıklı saygıya dayalı olduğunu gösterdiğini kaydetti.

        Çanakkale Valisi İlhami Aktaş da Çanakkale'nin, Belarus'un Novogrudok şehri gibi kültür ve turizm alanında gelişen bir şehir olduğunu söyledi.

        Belarus ile yapılacak işbirliğinin bu iki şehir açısından çok önemli olduğuna işaret eden Aktaş, "Karşılıklı imzalanacak protokol, Çanakkale ile Belarus'un güzel şehri Novogrudok arasında dostane ve saygılı bir ilişki kurulmasıyla kalmayacak, aynı zamanda ticaret, eğitim, kültür ve turizm anlamında işbirliği yapmamıza olanak sağlayacaktır." diye konuştu.

        Vali Aktaş, Bakan Yardımcısı Ambrazevich'in Türkiye Cumhuriyeti, Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele ile ilgili güzel düşüncelerini yansıtan övgü dolu sözlerine de teşekkür etti.

        Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük de Türkiye ile Belarus arasında dostane ilişkileri her daim sürdürmenin öncelikleri arasında bulunduğunu anlattı.

        Geçen yıl meydana gelen 6 Şubat depremlerinin ardından Belarus'un gösterdiği destekle dostluğun pekiştiğini kaydeden Yörük, "Türk halkı Belarus'un yardımlarını hiçbir zaman unutmayacaktır. İkili ilişkilerimizde ümit vaat eden ve güçlü bir potansiyel bulunmaktadır. Bu potansiyeli büyütmek için hem ulusal hem de uluslararası bağlam önem taşımaktadır." dedi.

        Belarus'ın Çanakkale Fahri Konsolosu Rıdvan Demirhan da kendisinin her iki ülke adına ilişkilerin en üst seviyeye çıkarılması ve güçlendirilmesi için görev yapacağını söyledi.

        Konuşmaların ardından, Çanakkale Vali Yardımcısı Abdül Kadir Duran ve Novogrudok Vali Yardımcısı Aliaksandr Hryts arasında işbirliği protokolü imzalandı, Çanakkale Valisi Aktaş ve Bakan Yardımcısı Ambrazevich birbirlerine karşılıklı hediye takdiminde bulundu.

        Törene, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Baro Başkanı Hande Keskin ile işadamları, STK temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sıcaklıklar haziran ayını aratmıyor!
        Sıcaklıklar haziran ayını aratmıyor!
        4 yıl önce siyasete girdi, 47 yıl sonra CHP'ye seçim kazandırdı
        4 yıl önce siyasete girdi, 47 yıl sonra CHP'ye seçim kazandırdı
        Şimşek'ten kira beyannamesi uyarısı
        Şimşek'ten kira beyannamesi uyarısı
        İngiltere'de tip 1 diyabet hastaları için dönüm noktası
        İngiltere'de tip 1 diyabet hastaları için dönüm noktası
        'Bergen'i yasaklayan başkan seçimi kaybetti
        'Bergen'i yasaklayan başkan seçimi kaybetti
        Emekliler seçimi ne kadar etkiledi?
        Emekliler seçimi ne kadar etkiledi?
        90 yaşındaydı... Kayıp olarak aranıyordu... Acı haber!
        90 yaşındaydı... Kayıp olarak aranıyordu... Acı haber!
        ABD: Haberimiz yoktu
        ABD: Haberimiz yoktu
        Botoksta her gülüş birbirinin kopyası mı?
        Botoksta her gülüş birbirinin kopyası mı?
        FAST işlem tutar limitleri artırıldı
        FAST işlem tutar limitleri artırıldı
        Buruk'un 11'i belli oldu!
        Buruk'un 11'i belli oldu!
        Tuba'ya otomobil yaya geçidinde çarpmıştı! Kahreden ayrıntı ortaya çıktı!
        Tuba'ya otomobil yaya geçidinde çarpmıştı! Kahreden ayrıntı ortaya çıktı!
        Semih Kılıçsoy: Kalıcı olmak istiyorum
        Semih Kılıçsoy: Kalıcı olmak istiyorum
        Dip dalga nasıl tsunami oldu?
        Dip dalga nasıl tsunami oldu?
        Film değil gerçek! İstanbul'da silahlı çatışma
        Film değil gerçek! İstanbul'da silahlı çatışma
        Yerel seçim salonları boş bıraktı
        Yerel seçim salonları boş bıraktı
        Banyo dolabının ardında 'ürküten' keşif!
        Banyo dolabının ardında 'ürküten' keşif!
        "Bu filmi çekenler tutuklanmalı
        "Bu filmi çekenler tutuklanmalı
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Oyuncuların kendi filmlerinden korktuğu 10 anı!
        Oyuncuların kendi filmlerinden korktuğu 10 anı!

        Benzer Haberler

        22 yaşındaki Zeynep, Türkiye'nin en genç bağımsız belediye başkanı oldu
        22 yaşındaki Zeynep, Türkiye'nin en genç bağımsız belediye başkanı oldu
        Bayramiç Barajı'nda su seviyesi yüzde 100'e ulaştı
        Bayramiç Barajı'nda su seviyesi yüzde 100'e ulaştı
        Çanakkale'de CHP'li Erkek başkan seçildi; 7 ilçeyi CHP, 3 ilçeyi AK Parti,...
        Çanakkale'de CHP'li Erkek başkan seçildi; 7 ilçeyi CHP, 3 ilçeyi AK Parti,...
        Çanakkale Belediye Başkanlığını kazanan Erkek, vatandaşlara hitap etti:
        Çanakkale Belediye Başkanlığını kazanan Erkek, vatandaşlara hitap etti:
        Çanakkale Valisi İlhami Aktaş oyunu kullandı
        Çanakkale Valisi İlhami Aktaş oyunu kullandı
        Çanakkale milletvekilleri oylarını kullandı
        Çanakkale milletvekilleri oylarını kullandı