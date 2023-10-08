Çanakkale'de tepki çeken Atatürk büstü revize edilecek Çanakkale Belediyesince 16 Ağustos'ta açılan Çanakkale Kahramanları Parkı'nda yer alan ve benzemediği iddiasıyla sosyal medyada eleştirilen Atatürk büstü, revize edilmek üzere kaldırıldı.

Çanakkale Belediyesince 16 Ağustos'ta açılan Çanakkale Kahramanları Parkı'nda yer alan ve benzemediği iddiasıyla sosyal medyada eleştirilen Atatürk büstü, revize edilmek üzere kaldırıldı.

60. Uluslararası Troia Festivali etkinlikleri kapsamında açılışı gerçekleştirilen ve içinde Çanakkale'nin kahramanlarının büstlerinin yer aldığı Çanakkale Kahramanları Parkı'ndaki Atatürk büstü, aslına benzemediği gerekçesiyle sosyal medyada tepkilere yol açtı.

Çanakkale Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çanakkale Kahramanları Parkı'nda bulunan Atatürk heykeli, eleştiriler üzerine sanatçı tarafından yeniden gözden geçirilmek üzere alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Eleştiriler üzerine Atatürk büstünü revize etmek amacıyla atölyesine götüren heykeltraş Ethem Muhtaroğlu da "Heykelin göz bebekleriyle ilgili aldığımız nitelikli eleştirilere cevaben, revize için heykeli atölyeye çektik. Rengiyle ilgili de düşüncelerimiz var. Bir kaç deneme yapacağız. Sosyal medyada yayılması ve tepki çekmesi, fotoğrafın cep telefonuyla yakından çekilmesiyle ve çekim açısıyla alakalı." dedi.

Çanakkale Kahramanları Parkı'nda Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büstü başta olmak üzere Çanakkale Savaşları'nda savaşan ve şehit düşen Mehmetçikleri temsilen yapılan asker büstünün yanı sıra Ezineli Yahya Çavuş, Mehmet Akif Ersoy, Hafız Hamdi Dumrul, Selma Rıza Hanım, Tophaneli Hakkı Bey ve Cevat Çobanlı'nın büstleri yer alıyor.