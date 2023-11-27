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        Çanakkale'de silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Çanakkale'nin Yenice ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 10:45 Güncelleme: 27.11.2023 - 10:45
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        Çanakkale'de silahlı kavgada 1 kişi öldü
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        Çanakkale'nin Yenice ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Bayatlar köyünde yaşayan emekli öğretmen H.İ.B. ile evinin bahçesine gelen eski eşinin erkek kardeşi Basri Yılmaz arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada H.İ.B'nin av tüfeği ile ateş ettiği Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Şüpheli H.İ.B, olayın ardından jandarma ekiplerine teslim oldu.

        Basri Yılmaz'ın cenazesi otopsi için Yenice Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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