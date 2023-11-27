Çanakkale'de silahlı kavgada 1 kişi öldü
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Bayatlar köyünde yaşayan emekli öğretmen H.İ.B. ile evinin bahçesine gelen eski eşinin erkek kardeşi Basri Yılmaz arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada H.İ.B'nin av tüfeği ile ateş ettiği Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.
Şüpheli H.İ.B, olayın ardından jandarma ekiplerine teslim oldu.
Basri Yılmaz'ın cenazesi otopsi için Yenice Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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