        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'deki "Ayazma Pınarı Tabiat Parkı"nın güvenliği jandarmaya emanet

        Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, Bayramiç ilçesi sınırlarında bulunan Ayazma Pınarı Tabiat Parkı'nın korunması amacıyla bölgede devriye faaliyetleri yürütüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 11:20 Güncelleme: 27.12.2025 - 11:20
        Çanakkale'deki "Ayazma Pınarı Tabiat Parkı"nın güvenliği jandarmaya emanet
        Çanakkale İl Jandarma Komutanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bölgede devriye faaliyetlerinin yapılmaya başlandığı belirtildi.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Çanakkale İl Jandarma Komutanlığımızca, Bayramiç ilçesi Ayazma Pınarı Tabiat Parkı ve çevresinde, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve doğal alanların güvenliğinin temini amacıyla devriye faaliyetlerimiz devam etmektedir."

