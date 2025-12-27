Habertürk
        Çanakkale'de zirai don uyarısı yapıldı

        Çanakkale'de zirai don uyarısı yapıldı

        Çanakkale Valiliği çiftçilere zirai dona karşı uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 11:27 Güncelleme: 27.12.2025 - 11:27
        Çanakkale'de zirai don uyarısı yapıldı
        Çanakkale Valiliği çiftçilere zirai dona karşı uyarısında bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yeni bir soğuk hava dalgasının etkili olacağı ve mevcut hava sıcaklıklarında yaşanacak düşüş nedeniyle 2 Ocak Cuma günü sabah saatlerine kadar zirai don olayının beklendiği belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Çanakkale il genelinde, bugün sabah saatlerinden itibaren, 2 Ocak Cuma günü sabahına kadar yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altında kalması beklenmektedir. Etkili olması beklenen soğuk hava nedeniyle gece sıcaklıklarının 0 derecenin altına inerek iç ve kuzey kesimlerde hafif kuvvette, yüksek rakımlı yerlerde orta kuvvette ve yer yer kuvvetli zirai don olayı tahmin edilmektedir. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın Meteoroloji Genel Müdürlüğünün il ve ilçe bazlı tahminlerini takip etmeleri ve zirai don riskine karşı tedbirli olmaları önem arz etmektedir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

