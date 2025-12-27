Çanakkale'de zirai don uyarısı yapıldı

Çanakkale Valiliği çiftçilere zirai dona karşı uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yeni bir soğuk hava dalgasının etkili olacağı ve mevcut hava sıcaklıklarında yaşanacak düşüş nedeniyle 2 Ocak Cuma günü sabah saatlerine kadar zirai don olayının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çanakkale il genelinde, bugün sabah saatlerinden itibaren, 2 Ocak Cuma günü sabahına kadar yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altında kalması beklenmektedir. Etkili olması beklenen soğuk hava nedeniyle gece sıcaklıklarının 0 derecenin altına inerek iç ve kuzey kesimlerde hafif kuvvette, yüksek rakımlı yerlerde orta kuvvette ve yer yer kuvvetli zirai don olayı tahmin edilmektedir. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın Meteoroloji Genel Müdürlüğünün il ve ilçe bazlı tahminlerini takip etmeleri ve zirai don riskine karşı tedbirli olmaları önem arz etmektedir."