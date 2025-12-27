Biga'dan kısa kısa

İlçedeki bir davet salonunun işletmecileri Ali Yücel ve Nazif Yücel'in ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte bir araya gelen huzurevi sakinleri, yeni yılı pasta keserek kutladı.

Biga ilçesinde, Biga Sağlık ve Eğitim Vakfı (BİSEV) huzurevinde kalan yaşlılar için yeni yıl kutlaması gerçekleştirildi.

Proje Sorumlusu ve Belediye Meclis Üyesi Duygu Tekin ise projenin üç yıl önce başladığını hatırlatarak, hedeflerinin ihracat olduğunu söyledi.

Festivalde, kadın kursiyerlerin ve üreticilerin hazırladığı takı, tekstil ve dekorasyon ürünleri satışa sunuldu.

İlçedeki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen festivalin açılışına, Biga Belediye Başkanı Alper Şen, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Biga Belediyesi tarafından kadın istihdamını ve üretimini desteklemek amacıyla sürdürülen Hanımeli Projesi kapsamında "Yılbaşı Festivali" düzenlendi.

