        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Biga'dan kısa kısa

        Biga Belediyesi tarafından kadın istihdamını ve üretimini desteklemek amacıyla sürdürülen Hanımeli Projesi kapsamında "Yılbaşı Festivali" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 11:44 Güncelleme: 27.12.2025 - 11:44
        Biga'dan kısa kısa
        Biga Belediyesi tarafından kadın istihdamını ve üretimini desteklemek amacıyla sürdürülen Hanımeli Projesi kapsamında "Yılbaşı Festivali" düzenlendi.

        İlçedeki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen festivalin açılışına, Biga Belediye Başkanı Alper Şen, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Festivalde, kadın kursiyerlerin ve üreticilerin hazırladığı takı, tekstil ve dekorasyon ürünleri satışa sunuldu.

        Festivalin açılışında konuşan Biga Belediye Başkanı Alper Şen, projenin büyümesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

        Proje Sorumlusu ve Belediye Meclis Üyesi Duygu Tekin ise projenin üç yıl önce başladığını hatırlatarak, hedeflerinin ihracat olduğunu söyledi.

        El emeği ürünlerin sergilendiği festivalin 3 gün boyunca ziyarete açık kalacağı bildirildi.

        - Huzurevi sakinleri için yılbaşı etkinliği düzenlendi

        Biga ilçesinde, Biga Sağlık ve Eğitim Vakfı (BİSEV) huzurevinde kalan yaşlılar için yeni yıl kutlaması gerçekleştirildi.

        İlçedeki bir davet salonunun işletmecileri Ali Yücel ve Nazif Yücel'in ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte bir araya gelen huzurevi sakinleri, yeni yılı pasta keserek kutladı.

        Programda müzik eşliğinde eğlenen huzurevi sakinleri, keyifli anlar yaşadı.

        Kutlamaya, Biga İlçe Emniyet Müdürü Emre Bolat, BİSEV Yönetim Kurulu Başkanı Servet Bayram, Huzurevi Müdürü Aysun Sansak, vakıf üyeleri ve çalışanlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

