Çanakkale Boğazı'nda dümeni arızalanan gemi güvenli bölgeye demirletildi
Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında dümen arızası yaşanan kargo gemisi, güvenli bölgeye çekildi.
Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında dümen arızası yaşanan kargo gemisi, güvenli bölgeye çekildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 84 metre boyundaki "GMA Nadia" adlı genel kargo gemisinde, Ukrayna'dan Lübnan'a seyir halindeyken Çamburnu açıklarında dümen arızası meydana geldi.
Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda "Türkeli" römorkörünce yedeklenen gemi, kılavuz kaptan ve "Kurtarma-13" refakatinde Karanlık Liman'a demirletildi.