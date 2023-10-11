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        Çanakkale Boğazı'nda dümeni arızalanan gemi güvenli bölgeye demirletildi

        Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında dümen arızası yaşanan kargo gemisi, güvenli bölgeye çekildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 12:36 Güncelleme: 11.10.2023 - 12:49
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        Çanakkale Boğazı'nda dümeni arızalanan gemi güvenli bölgeye demirletildi
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        Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında dümen arızası yaşanan kargo gemisi, güvenli bölgeye çekildi.

        Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 84 metre boyundaki "GMA Nadia" adlı genel kargo gemisinde, Ukrayna'dan Lübnan'a seyir halindeyken Çamburnu açıklarında dümen arızası meydana geldi.

        Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda "Türkeli" römorkörünce yedeklenen gemi, kılavuz kaptan ve "Kurtarma-13" refakatinde Karanlık Liman'a demirletildi.

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