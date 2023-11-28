Çanakkale Boğazı'nda fırtına etkili oluyor
Çanakkale Boğazı'nda fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Çanakkale Boğazı'nda fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Bölgede sabah saatlerinden bu yana aralıklarla etkili olan fırtına nedeniyle Çanakkale Boğazı kuzey ve güney yönden gemi trafiğine kapatıldı.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla boğazın her iki yönden geçişlere kapatıldığını diğer gemilerin kaptanlarına bildirdi.
Fırtına nedeniyle Çanakkale-Kilitbahir, Çanakkale-Eceabat ve Lapseki-Gelibolu feribot seferleri de Liman Başkanlığının talimatıyla geçici olarak durduruldu.
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