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        Belgesel izleyerek başladığı taş yontma sanatında 2 bine yakın eser yaptı

        ÇİĞDEM ALYANAK / İBRAHİM ÇUBUK - Çanakkale'nin Çan ilçesinde yaşayan Namık Kemal Yılmaz, 5 yıl önce izlediği belgeselde gördüğü taş yontma sanatıyla insan yüzü figürlerinin ağırlıkta olduğu 2 bine yakın eser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 13:22 Güncelleme: 20.01.2024 - 13:30
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        Belgesel izleyerek başladığı taş yontma sanatında 2 bine yakın eser yaptı
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        ÇİĞDEM ALYANAK / İBRAHİM ÇUBUK - Çanakkale'nin Çan ilçesinde yaşayan Namık Kemal Yılmaz, 5 yıl önce izlediği belgeselde gördüğü taş yontma sanatıyla insan yüzü figürlerinin ağırlıkta olduğu 2 bine yakın eser verdi.

        Uzun yıllar turizm sektöründe ve aile firmasında çalıştıktan sonra emekliye ayrılarak memleketi Çan'a yerleşen 56 yaşındaki Yılmaz, hobi olarak ahşaptan heykeller yapmaya başladı.

        Bir arkadaşının tavsiyesiyle izlediği heykeltıraşlık konulu belgeselden etkilenen Yılmaz, 2019'da ahşap yerine ilçede bol bulunan taş malzemelere yöneldi.

        Belgeselde, taşların doğallığı ve tasarımların el işçiliğiyle doğaçlama yapılmasından dolayı her biri adeta Antik Çağ'dan kalma eser hissini uyandıran küçük heykeller, Yılmaz'a emeklilik hayatında yeni bir kapı açtı.

        Genellikle insan yüzü formlarında ürettiği yaklaşık 2 bin eserden bazılarını satan Yılmaz, evindeki atölyesinde çalışmalarını sürdürüyor.

        Namık Kemal Yılmaz, AA muhabirine, hobi olarak başladığı heykel tasarımlarını zamanla geliştirdiğini söyledi.

        Malzemesi bedava olan bir iş bulmanın zor olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Taş her yerde bulunabiliyor. Taş ocağı sahipleri de mermer dahil yardımcı oluyorlar, para almıyorlar. İsterseniz kamyonla alabilirsiniz." dedi.

        Yılmaz, gençlerin de bu mesleğe ilgisini çekmek amacıyla merakı olanlara yardım etmek istediğini dile getirdi.

        İnternetin, sosyal medyanın çok geniş ufuklar açtığını anlatan Yılmaz, "Gençler genelde internete daha ilgililer. Onlardan faydalanmak ve kazancımı paylaşmak istiyorum. Birkaç duyuru yaptım, görüştüğüm insanlar oldu. Yurt dışındaki internet satış sitelerine hakim arkadaşlar arıyorum. Satsınlar, onlar da kazansın, çünkü üretim haricinde bu işlerle ilgilenemiyorum." diye konuştu.

        - Karavanla Türkiye'deki taş ocaklarını gezmeyi hedefliyor

        Yılmaz, karavanla Türkiye turu yapmayı, taş ocaklarını gezmeyi hedeflediğini aktardı.

        Farklı bölgelerin taşlarıyla çalışmak, taş ustalarıyla tanışmak, bu sanatı yapanların eserlerini görmek istediğini dile getiren Yılmaz, "Bazı taşlar sert olduğu için makineyle çalışmak zorunda kalıyorum. Bazı eserlerin yapımı günler alıyor. Çalışmalarım genellikle doğaçlama oluyor. Genelde taşın şekline göre çalışıyorum. İnsan yüzünün açısını andıran taşlar buluyorum. İçinde kim saklı, onu ortaya çıkarıyorum." ifadesini kullandı.

        Yaptığı çalışmaları genellikle sosyal medya hesabında paylaştığını ve ilgililerin beğenisine bu platformdan sunduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Satışlar yoğun değil ama birçok özel yere, müzelere gitti. Yurt dışından, Kolombiya'dan soranlar oldu. Yurt dışında değerli bir iş. Diğer sanat dalları rahat ortamlarda yapılabiliyor ancak heykel sanatı biraz tozlu ve gürültülü bir iş. Onun için Çan bu işe uygun. İstanbul'da çok iyi sanatçılar var ama kendilerine uygun ortam bulamıyorlar. Çamurla çalışan arkadaşlarım var ama hayalleri taş ve mermer çalışmak."

        Namık Kemal Yılmaz, evinin zemin katında müze oluşturup eserlerini sergilemeyi planladığını sözlerine ekledi.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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