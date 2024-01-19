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        Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya motosikletin çarpması kamerada; 3 yaralı

         ÇANAKKALE´ninBayramiç ilçesinde, motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına da yansıdı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 22:13 Güncelleme: 19.01.2024 - 22:15
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        Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya motosikletin çarpması kamerada; 3 yaralı
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         ÇANAKKALE´ninBayramiç ilçesinde, motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına da yansıdı. 

        Kaza, saat 16.30 sıralarında İbrahim Bodur Caddesi´nde meydana geldi. Timurhan T. (27) yönetimindeki 17 AAP 280 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Gönül Emekoğlu'na (56) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Gönül Emekoğlu ile sürücü Timurhan T. ve motosikletin arkasında bulunan Ahmet C. (20), yaklaşık 30 metre sürüklendi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Timurhan T. ve Gönül Emekoğlu, buradaki müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi´ne sevk edildi.

        Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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