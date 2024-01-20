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        Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında fırtına nedeniyle yarın sefer yapılamayacak

        Çanakkale'de, fırtına nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 10:56 Güncelleme: 20.01.2024 - 10:56
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        Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında fırtına nedeniyle yarın sefer yapılamayacak
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        Çanakkale'de, fırtına nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

        Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki arabalı vapur seferleri olumsuz hava koşullarından dolayı gerçekleştirilemeyecek.

        Diğer hatlardaki seferler ise tarifeye göre yapılacak.

        Fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında bugün saat 10.00'dan sonraki seferler iptal edilmiş, Geyikli-Bozcaada hattında ise Bozcaada'dan saat 18.00 seferi 17.00'ye, Geyikli'den 19.00 seferi 18.00'e alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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