Çanakkale'de aranan FETÖ şüphelisi saklandığı gardıropta yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge Müdürlüğü ekiplerince bir adrese yapılan operasyonda, 2 ayrı dosyada 8 suçtan aranan R.T. saklandığı gardıropta yakalandı.

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