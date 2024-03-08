'TCG Nusret', 109 yıl sonra aynı rotada

ÇANAKKALE'de, 2011'de Gölcük'te aslına uygun inşa edilen 'TCG Nusret' mayın gemisi, 109 yıl önce Deniz Savaşları'nın kaderini değiştiren 'Nusret Mayın Gemisi'nin rotasını izledi. Mayın dökülen alana bu kez protokol üyeleri, çelenk bıraktı.

'Nusret Mayın Gemisi', 8 Mart 1915'te Erenköy Koyu'nda sahile paralel döktüğü 26 mayın ile Çanakkale Deniz Zaferi'nin akışını değiştirdi. 'Nusret'in tarihte üstlendiği rolü ve önemini yaşatmak için 2011'de Gölcük'te aslına uygun inşa edilen 'TCG Nusret' mayın gemisi ile 109 yıl sonra tarihi an bir kez daha canlandırıldı. Çanakkale Şehir İskelesi’ne bağlı olan gemi, saat 07.15'te mayın dökülen alana doğru yol aldı. 109 yıl önce mayınların dökülmeye başladığı Erenköy mevkisinde tören yapıldı. Törene Vali İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Belediye Başkanvekili Süleyman Canpolat, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran ile askeri personel ve davetliler katıldı.

Çanakkale Savaşları'nın ilk aşamasını 18 Mart Deniz Zaferi'nin dünya harp tarihine mal olmuş bir kahramanlık olduğunu söyleyen TCG Nusret Mayın Gemisi Komutanı Deniz Üsteğmen Ersin Taşkın, "Bu seferin kazanılmasında kuşkusuz en büyük pay, kahraman Nusret Mayın Gemisi'ne aittir. Hafif sisli ve yağışlı 8 Mart sabahı saat 05.00'te Yüzbaşı Hakkı Bey komutasında Nara'dan avare eden Nusret, Anadolu kıyısını izleyerek seyre başlamış ve boğazı kapatan mayın hatları arasından emniyetlere geçerek şu anda bulunduğumuz noktaya varmıştır. Nusret Mayın Gemisi tam 109 yıl önce bu an güvertesinde bulunan 26 mayını ilerlemekte olduğumuz rota üzerinde ve aralarında 100 metre olacak şekilde deniz seviyesinin 4,5 metre altına dökmüştür. Bacasından mümkün olduğunca az duman çıkarmak için önlem alan Nusret, hiçbir müttefik karakol gemisi tarafından tespit edilmeden 08.00'de Çanakkale önlerine demirlemiştir. Saat 10.00'a kadar süren sis ve yağmur, geminin Çanakkale Boğazı girişinde bulunan düşman karakol gemileri tarafından görülmesini engellemiştir" ifadelerini kullandı.

'TARİHİN AKIŞI DEĞİŞTİ'

Nusret Mayın Gemisi’nin tarihin akışını değiştirdiğini belirten Taşkın, "Rumeli Mecidiye'de bulunan Seyit Onbaşı'nın tek başına sırtlayarak namluya sürdüğü 215 okkalık mermi, İngilizlerin 'Ocean' zırhlısının dümenini vurmuş ve bu durum düşman gemilerinin nizamını bozmuştur. Böylece 18 Mart 1915 günü kahraman Türk topçusunun da desteği ile 'Nusret'in döşediği 11'inci hattı oluşturan 26 mayına çarpan 'Bouvet', 'Irressistible', ve 'Ocean' zırhlıları batarken 'Galous', 'Suffren', ve 'Inflexible' zırhlıları ise ağır yara alarak savaş dışı kalmıştır. Böylece 18 Mart 1915 günü, İtilaf Donanması için bir hezimetken, boğazın kahraman savunucuları için önemli bir deniz zaferi olarak tarihe geçmiştir. Nusret Mayın Gemisi’nin Erenköy Koyu’na kurduğu engel, Çanakkale'de büyük bir zafer kazanılmasını sağlamış ve tarihin akışını değiştirmiştir. Yüzbaşı Hakkı Bey'in komuta ettiği Nusret'in büyük katkısıyla kazanılan bu zafer, Türk askerine moral, Türk milletine sevinç kaynağı olmuştur" dedi.

Konuşmanın ardından Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ile Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, 109 yıl önce mayın bırakılan noktaya çelenk koydu. Tören, hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.