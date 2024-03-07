Çanakkale'de 15 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ezine ilçesi Körüktaşı köyü yakınlarında şüphe üzerine 34 GC 9440 ve 34 PM 3918 plakalı araçları durdurdu. 2 araçta 15 kaçak göçmen ile organizatörler H.Ş. ve T.O. yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ş. ve T.O. tutuklanırken, kaçak göçmenler Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

ÇANAKKALE'dedurdurulan 2 araçta yapılan aramada, 15 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

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