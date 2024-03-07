Gelibolu'da bir kişi evinde ölü bulundu
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu.
Yazıcızade Mahallesi Abdurrahim Sokağı'ndaki evinde yalnız yaşayan Yalçın Karataş'tan (58) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
Sağlık ekibiyle bu adrese gelen polisler, Karataş'ın hareketsiz yattığını gördü.
Yapılan incelemede, emekli işçi olduğu öğrenilen Karataş'ın öldüğü tespit edildi.
Karataş'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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