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        Gelibolu'da bir kişi evinde ölü bulundu

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 16:01 Güncelleme: 07.03.2024 - 16:03
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        Gelibolu'da bir kişi evinde ölü bulundu
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu.

        Yazıcızade Mahallesi Abdurrahim Sokağı'ndaki evinde yalnız yaşayan Yalçın Karataş'tan (58) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

        Sağlık ekibiyle bu adrese gelen polisler, Karataş'ın hareketsiz yattığını gördü.

        Yapılan incelemede, emekli işçi olduğu öğrenilen Karataş'ın öldüğü tespit edildi.

        Karataş'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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