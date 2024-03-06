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        Lapseki'de bir kişi evinde ölü bulundu

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bir kişi, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 18:49 Güncelleme: 06.03.2024 - 18:49
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        Lapseki'de bir kişi evinde ölü bulundu
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        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bir kişi, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

        Adatepe köyündeki evinde yalnız yaşayan Şaban Özkan'dan (57) yakınları bir süre haber alamadı.

        Bunun üzerine aynı köyde ikamet eden damadı Serkan Kalkan, evine gittiğinde Özkan'ın hareketsiz olduğunu fark etti.

        İhbar üzerine söz konusu adrese jandarma ekipleri yönlendirildi.

        Öldüğü belirlenen Özkan'ın cesedi, incelemelerin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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