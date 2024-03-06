Lapseki'de bir kişi evinde ölü bulundu
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bir kişi, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bir kişi, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.
Adatepe köyündeki evinde yalnız yaşayan Şaban Özkan'dan (57) yakınları bir süre haber alamadı.
Bunun üzerine aynı köyde ikamet eden damadı Serkan Kalkan, evine gittiğinde Özkan'ın hareketsiz olduğunu fark etti.
İhbar üzerine söz konusu adrese jandarma ekipleri yönlendirildi.
Öldüğü belirlenen Özkan'ın cesedi, incelemelerin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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