GÜNCELLEME - Çanakkale'de kaybolan Alzheimer hastasının cesedi bulundu

İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ile AKUT Arama Kurtarma Derneği görevlileri, Yumurcak'ı bulmak için arama köpekleri ve dron destekli çalışma başlattı.

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