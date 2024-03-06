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        GÜNCELLEME - Çanakkale'de kaybolan Alzheimer hastasının cesedi bulundu

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kaybolan Alzheimer hastasının arazide cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 13:31 Güncelleme: 06.03.2024 - 13:31
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        GÜNCELLEME - Çanakkale'de kaybolan Alzheimer hastasının cesedi bulundu
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kaybolan Alzheimer hastasının arazide cesedi bulundu.

        İlçeye bağlı Gülpınar köyünde yaşayan Mustafa Yumurcak'tan (80) bir süredir haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

        İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ile AKUT Arama Kurtarma Derneği görevlileri, Yumurcak'ı bulmak için arama köpekleri ve dron destekli çalışma başlattı.

        Aramalar sürerken çevre sakinleri arazide Mustafa Yumurcak'ın cesedini buldu.

        Ceset, hastane morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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