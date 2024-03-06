Çanakkale'de 19 operasyonda 38 şüpheli yakalandı
Çanakkale'de son 1 ayda düzenlenen 19 operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Çanakkale'de son 1 ayda düzenlenen 19 operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri il genelinde 19 operasyon düzenledi.
Kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet, resmi belgede sahtecilik, vergi kaçakçılığı, güveni kötüye kullanma, irtikap ve rüşvet suçlarından 38 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemleri sonrası çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Operasyonlarda 324 kulaklık, 16 saat, 42 şarj istasyonu, 6 adaptör, 4 hoparlör, saç şekillendirici, süpürge, 27 telefon kılıfı, 172 bin 320 adet makaron, elektronik sigara sarma makinesi, 8 elle sarma makinesi, 147 kilogram kıyılmış tütün, 481 paket sigara sarma kağıdı, 1027 litre şarap, 1 adet gümrük kaçağı otomobil, silah, şarjör, fişek ve bıçak ele geçirildi.
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