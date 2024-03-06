Çanakkale'de 19 operasyonda 38 şüpheli yakalandı

Operasyonlarda 324 kulaklık, 16 saat, 42 şarj istasyonu, 6 adaptör, 4 hoparlör, saç şekillendirici, süpürge, 27 telefon kılıfı, 172 bin 320 adet makaron, elektronik sigara sarma makinesi, 8 elle sarma makinesi, 147 kilogram kıyılmış tütün, 481 paket sigara sarma kağıdı, 1027 litre şarap, 1 adet gümrük kaçağı otomobil, silah, şarjör, fişek ve bıçak ele geçirildi.

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