Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de 19 operasyonda 38 şüpheli yakalandı

        Çanakkale'de son 1 ayda düzenlenen 19 operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 11:51 Güncelleme: 06.03.2024 - 11:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de 19 operasyonda 38 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'de son 1 ayda düzenlenen 19 operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri il genelinde 19 operasyon düzenledi.

        Kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet, resmi belgede sahtecilik, vergi kaçakçılığı, güveni kötüye kullanma, irtikap ve rüşvet suçlarından 38 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemleri sonrası çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Operasyonlarda 324 kulaklık, 16 saat, 42 şarj istasyonu, 6 adaptör, 4 hoparlör, saç şekillendirici, süpürge, 27 telefon kılıfı, 172 bin 320 adet makaron, elektronik sigara sarma makinesi, 8 elle sarma makinesi, 147 kilogram kıyılmış tütün, 481 paket sigara sarma kağıdı, 1027 litre şarap, 1 adet gümrük kaçağı otomobil, silah, şarjör, fişek ve bıçak ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Öğrenci yurdunda 10 çocuğa taciz ve istismar! İstenen ceza belli oldu!
        Öğrenci yurdunda 10 çocuğa taciz ve istismar! İstenen ceza belli oldu!
        Seçim kampanyası için destek arayan Trump, Musk'la görüştü
        Seçim kampanyası için destek arayan Trump, Musk'la görüştü
        MH370'in kaybolmasının 10. yılında yeni gelişme
        MH370'in kaybolmasının 10. yılında yeni gelişme
        Bakan Şimşek: TCMB'ye desteğimiz tam
        Bakan Şimşek: TCMB'ye desteğimiz tam
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        O anlar kamerada! 6 kişi yaralandı! Antalya'da hortum kâbusu!
        O anlar kamerada! 6 kişi yaralandı! Antalya'da hortum kâbusu!
        Asansör pozu aşkına
        Asansör pozu aşkına
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        Ayşe teyze yakacak topluyordu! Tarifsiz acı!
        Ayşe teyze yakacak topluyordu! Tarifsiz acı!
        Dünya rekorunu kırmaya hazırlanıyor
        Dünya rekorunu kırmaya hazırlanıyor
        Kimliği tespit edildi! Otomobilde infaz!
        Kimliği tespit edildi! Otomobilde infaz!
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        Yeni gelişme: Hindistan'da kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulunmuştu!
        Yeni gelişme: Hindistan'da kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulunmuştu!
        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor
        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor
        Desteğin ayrıntıları belli oldu
        Desteğin ayrıntıları belli oldu
        O artık A Milli!
        O artık A Milli!
        Yönetimin önceliği Bankalar Birliği!
        Yönetimin önceliği Bankalar Birliği!
        Kurabiye Canavarı’nın “küçültmasyon” isyanı…
        Kurabiye Canavarı’nın “küçültmasyon” isyanı…

        Benzer Haberler

        Prof. Dr. Özden: Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey ve güney kolunun bir stres yü...
        Prof. Dr. Özden: Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey ve güney kolunun bir stres yü...
        Lapseki'de kadınlara yönelik fidan budama kursu tamamlandı
        Lapseki'de kadınlara yönelik fidan budama kursu tamamlandı
        Çanakkale'de polisten Türk Kızılaya kan bağışı desteği
        Çanakkale'de polisten Türk Kızılaya kan bağışı desteği
        Çanakkale'de "Bilim Çağında Dezenformasyon" konuşuldu
        Çanakkale'de "Bilim Çağında Dezenformasyon" konuşuldu
        Narkotik köpekleri "Ares" ve "Lina" zehir tacirlerine geçit vermiyor
        Narkotik köpekleri "Ares" ve "Lina" zehir tacirlerine geçit vermiyor
        Çanakkale'den Tacikistan'a 50 bin meyve fidanı ihraç edildi
        Çanakkale'den Tacikistan'a 50 bin meyve fidanı ihraç edildi