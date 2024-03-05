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        Çanakkale'de "Bilim Çağında Dezenformasyon" konuşuldu

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş, yapay zekanın gelişimine ilişkin, "Yeni teknolojiler daha fazla gündelik hayatımıza girdikçe, 'son kullanıcı' diye tabir ettiğimiz vatandaşlar bu teknolojileri artık cep telefonlarında çok basit bir şekilde kullanmaya başladıkça dezenformasyon boyutu çok daha büyük olacaktır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 13:06 Güncelleme: 05.03.2024 - 13:15
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        Çanakkale'de "Bilim Çağında Dezenformasyon" konuşuldu
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        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş, yapay zekanın gelişimine ilişkin, "Yeni teknolojiler daha fazla gündelik hayatımıza girdikçe, 'son kullanıcı' diye tabir ettiğimiz vatandaşlar bu teknolojileri artık cep telefonlarında çok basit bir şekilde kullanmaya başladıkça dezenformasyon boyutu çok daha büyük olacaktır." dedi.

        Kardaş, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ve İletişim Başkanlığı Çanakkale Bölge Müdürlüğünce Troya Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Bilim Çağında Dezenformasyon" konulu toplantının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, dezenformasyonla mücadele çalışmalarına yoğun şekilde devam ettiklerini söyledi.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi olarak buna ayrı bir önem verdiklerini vurgulayan Kardaş, şöyle devam etti:

        "Teknoloji her geçen gün yeni bir sürprizle karşımıza çıkıyor ve bunlarla mücadele etmek gerçekten daha zor bir hale geliyor. Tabii sadece Türkiye için değil dünya için de bu böyle. Özellikle yapay zeka ve ona bağlı teknolojilerin gelişimiyle birlikte ciddi bir sorunla da karşılaştık. Elbette iyi tarafları, olumlu pozitif tarafları olmakla birlikte birçok insanın işini kolaylaştıracak teknolojiler var bu alanda. Bir yandan bilginin dezenformasyonu, bilgi kirliliğinin arttığı bir sürece doğru da evriliyor maalesef. Bu sadece yazılı, bilgi içerikli metinler üzerinden değil artık görsel, videolar üzerinden, fotoğraflar üzerinden de oluşmaya başlıyor. Her geçen gün yeni bir teknolojiyle karşı karşıyayız. Yeni teknolojiler daha fazla gündelik hayatımıza girdikçe, 'son kullanıcı' diye tabir ettiğimiz vatandaşlar bu teknolojileri artık cep telefonlarında çok basit bir şekilde kullanmaya başladıkça dezenformasyon boyutu çok daha büyük olacaktır."

        Kardaş, şu anda birçok işin profesyonellerin elinde gelişebildiğini, yapay zekayla ilgili ve bağlantılı olarak zamanla bunların basitleşeceğini dile getirdi.

        O zaman gerçekliğin, dezenformasyonun daha fazla tartışılacağını, bunların birer sorun haline gelmeye başlayacağını vurgulayan Karda, "Gerçeklerin peşinde mi koşacaklar yoksa üretilen bilginin, üretenlerin, üretilen görüntülerin, videoların peşinde mi koşacaklar? Hangisini kabul edecekler, doğru bilgide ısrar edecekler mi etmeyecekler mi bunu birlikte göreceğiz. Çünkü burada da elbette insanoğlunun kendi çıkarları çerçevesinde kendisine uygun olanı tercih edeceği gibi bir durum söz konusu olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

        Kardaş, Türkiye ve dünyanın geri kalanı için gerçekleri ortaya koymak üzere çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

        Toplantıya, Çanakkale Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, İletişim Başkanlığı Çanakkale Bölge Müdürü Tuncay Güven, İletişim Fakültesinde görevli akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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